La sfârșitul lunii martie, Oana Roman a anunțat public că își internează mama într-un centru de recuperare. Spunea pe atunci că Mioara Roman are nevoie de îngrijiri de specialitate, de tratamente speciale. „O să poată face recuperare pentru afecțiunile de care suferă, mai ales Parkinsonul. Mama o să stea acolo probabil o lună, ca să-și poată face diverse proceduri și tratamente”. Luna de care vorbea vedeta a trecut, pe 26 aprilie Mioara Roman s-a întors în casa fiicei.

Oana Roman și-a externat mama, s-au și pozat împreună în centrul medical. Pe Instagram a publicat fotografiat făcută recent cu Mioara Roman, dar și un mesaj în care a anunțat că își va mai duce mama acolo pentru a mai beneficia de respectivele tratamente.

„Gata! Am ajuns să o recuperăm pe mama și așteptăm aici, în hol. Ce mi se pare foarte tare e că prima oară când am venit aici, acum o lună și ceva, abia se deschidea, era gol și acum deja de fiecare dată când vin e foarte multă lume.

Mama va veni acasă, dar probabil că peste o perioadă va reveni ca să mai facă o tură de proceduri și de tratamente, pentru că i-au prins foarte, foarte bine și vreau să le mulțumesc încă o dată pentru toată grija și ajutorul pe care i l-au acordat mamei”, a spus vedeta în mediul online.

Mioara Roman va petrece Paștele în familie

Catinca Roman este cea care a mărturisit că fosta soție a lui Petre Roman va locui la Oana, pentru că locuința ei este mai mare.

„O să o luăm pe mama de Paște acasă, o să stea la Oana, ea are locuința mai mare, plus o grădină foarte frumoasă. Eu o să gătesc tot ce trebuie, drob și friptură din carne de miel, ca să fie bine și frumos, ca în orice familie. Gătitul este una dintre pasiunile mele, așa că nu este nicio problemă pentru mine. Doar cozonac am mai comandat, atât”, a spus Catinca Roman, pentru impact.ro în data de 25 aprilie.

