Zilele trecute s-a aflat că Laurențiu Reghecampf a depus actele pentru divorțul de Anamaria Prodan. Tot de atunci se zvonește în presă că antrenorul ar avea o iubită și că aceasta ar fi însărcinată. Până acum, el nu a făcut nicio declarație despre actuala parteneră, însă în presă, pe 15 octombrie, mai multe site-uri au publicat imagini cu cei doi.

Astăzi, după ce Anamaria Prodan a avut o declarație oficială despre divorțul de Laurențiu Reghecampf, Monica Tatoiu a reacționat referitor la acest subiect în cadrul unei emisiuni de televiziune.

„Eu i-am spus că nu e bine (nr. căsnicia cu Reghe). E greu să trăiești cu o femeie cu personalitatea ei sau a mea. Eu am învățat să tac mult. Mediul e propice. Am citit declarația ei. Unei femei care a fost obișnuită să conducă este foarte greu să accepți și atunci fiecare reacționează. Ea este impulsivă, ea nu vrea să divorțeze. Dar dragoste cu forța nu se poate, nicio femeie nu poate admite asta”, a spus Monica Tatoiu, conform spynews.ro.

Monica Tatoiu a vorbit și despre presupusa iubită a lui Laurențiu Reghecampf. „Am văzut fotografiile (nr. cu Reghe și Corina), frumoasă fata, tinerețea este frumoasă. În viață trebuie să te gândești pe ce îți clădești fericirea. Femeia aia trebuie să înțeleagă că dacă face un copil cu unul bogat, nu îl leagă de ea.

Dar un bărbat care a înșelat o dată, o are în sânge și dacă tu femeie desparți un tată de familia lui…. Când există părinți, divorțul părinților are un impact… În cazul ăsta și Anamaria a avut o situație de asta. El atunci și-a lăsat soția și un copil. Îmi pare rău pentru ei, a fost un cuplu foarte frumos”, a mai adăugat vedeta la TV.

Într-un interviu, Anamaria Prodan a recunoscut că ea l-a despărțit pe Laurențiu Reghecampf de prima soție. „Cumva, dacă este să o iei ad litteram, da, i-am despărţit. Noi ne-am reîntâlnit după 13 ani, vineri, şi luni l-am cerut de bărbat. L-am întrebat exact în ce perioadă a vieţii sale este. Ne-am zis: «ce facem? Ne-am pierdut o dată, ne mai pierdem şi a doua oară?!»”, spunea vedeta.

Și fosta soție a lui Laurențiu Reghecampf a vorbit despre divorțul antrenorului de Anamaria Prodan.

Mariana Pfeiffer este de părere că totul în viață se plătește și că situația prezentă este trasă la indigo cu cea în care a fost ea și Laurențiu Reghecampf. „Consider că toate pornesc din Univers. Karma funcționează. În cazul lui Laurențiu, căsnicia s-a oprit după 13 ani de căsnicie, nu 15 așa cum se afirmă. Parcă totul este tras la indigo. Și atunci, ca și acum, Laurențiu a aflat că va deveni tată după șase luni de când ne separasem, rugându-mă să divorțez cât mai repede întrucât cealaltă este gravidă. Și, într-adevăr, i-am acordat divorțul în două luni.

L-am înțeles și l-am ajutat pentru ca al doilea fiu al lui să-i poată purta numele. Am acceptat că totul se terminase și nu am încercat niciodată să-l despart. De altfel, eu m-am recăsătorit și mi-am găsit fericirea. Pe care o păstrez și azi. În ce-l privește pe Laurențiu, reafirm că e numai decizia lui și consider că știe ce e mai bine pentru el”, a declarat Mariana Pfeiffer pentru cancan.ro.

