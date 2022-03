Invitați în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, Anca Serea și Adrian Sînă au vorbit despre viața cu șase copii. David, Sarah, Noah, Ava, Moise și Leeah sunt cei șase copii ai prezentatoarei TV, primii doi fiind din relația cu Filip Poplingher, logodnicul care a decedat în urmă cu 11 ani.

Deși multora li s-ar părea foarte greu să aibă grijă de mulți copii, Anca Serea și Adrian Sînă s-au obișnuit cu această responsabilitate. Fiul cel mare al vedetei, David, a plecat în Olanda la facultate, astfel că în casă au mai rămas cinci copii.

„Noi ne-am obișnuit cu această situație. David a plecat la studii în Olanda, am rămas cu cinci. Face 20 de ani în curând (…) Ei sunt buni în mare parte și destul de înțelegători. Ne vin în întâmpinare, ne ajută. Marile probleme sunt la ora de culcare. (…) Organizarea e foarte importantă, dar și ajutorul și implicarea partenerului. Eu dorm în pat cu patru. Ritmul este setat de mamă și de părinți, dar mama în mare parte, pentru că eu petrec cel mai mult timp cu ei. Nu este simplu, dar toate eforturile pe care le depunem sunt răsplătite în timp și toată iubirea lor necondiționată și ne ajută să mergem mai departe în fiecare zi”, a declarat Anca Serea la PRO TV.

Adrian Sînă: „Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor”

Adrian Sînă a mărturisit că nu mai are loc de copii să doarmă cu soția sa, astfel că de multe ori ajunge să doarmă pe canapea. De curând, aceștia s-au mutat într-o altă casă, care este mult mai spațioasă.

„Se întâmplă foarte des să nu ne vedem. Eu sunt acasă ca și la hotel. Eu dorm în living, pe canapea. Dormitorul nostru s-a transformat în camera copiilor. Îți dai seama că nu e chiar plăcut, că eu nu am nici baia mea, nu am nici patul meu. Am o bocceluță cu pasta de dinți și mă plimb… Astăzi folosesc eu baia asta? Că aici e ocupat… Și în seara asta poate reușesc să dorm într-un pat normal. E bătaie pe fosta cameră a lui David. Eu m-am bucurat de camera lui David pentru un timp, dar a venit Sarah”, a povestit artistul.

Bogdan Ciudoiu, prezentatorul emisiunii „Vorbește lumea”, a fost curios să afle dacă invitații săi își mai doresc încă un copil. Adrian Sînă a răspuns foarte hotărât: „Mai facem copil!”, în timp ce Anca Serea însă a reacționat speriată: „Stai așa, că m-ai luat prin surprindere, negociem. Cum adică? Ce spui acolo, măi bărbate?”.

Deși copiii le ocupă cea mai mare parte a timpului, Adrian Sînă și Anca Serea nu uită să își acorde atenție unul celuilalt. Adela Popescu a povestit în emisiune că recent i-a văzut pe cei doi în ipostaze drăgăstoase când plecau de la un restaurant din București. De 11 ani, aceștia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se iubesc mai mult ca niciodată.

