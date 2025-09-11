Celebrul manelist și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare că a decis să ia o pauză și să nu mai apară în mediul online, asta după ce a avut o vară plină de concerte și a lansat noi melodii.

Bogdan de la Ploiești și-a asigurat fanii că se va întoarce cu forțe proaspete, însă a ținut să precizeze că simte nevoia unei pauze, pentru a se regăsi și pentru că așa îi dictează sufletul.

„După o vară plină de muncă, am cântat, am scos piese și videoclipuri, am iubit, am râs, am plâns și am muncit până la epuizare. Și chiar dacă mereu v-am arătat zâmbetul meu, în spatele scenei rămân doar un om, cu bune și cu rele. Simt că a venit momentul să iau o pauză. O pauză de la tot. Nu pentru că renunț, ci pentru că vreau să mă regăsesc și să mă întorc mult mai puternic pentru voi. Nu știu cât va dura, doar Dumnezeu știe. Promit că mă voi întoarce cu inima plină și cu forțe noi”, a spus Bogdan de la Ploiești într-un clip video pe care l-a încărcat pe Facebook.

În dreptul filmulețului, cântărețul a scris și un mesaj: „Am decis să iau o pauză pentru sufletul meu. Nu voi mai fi activ o perioadă pe rețele, dar îmi voi onora toate evenimentele”.

Clipul video s-a viralizat rapid, iar în aproximativ 12 ore de când l-a postat pe Facebook, acesta a adunat peste 3.000 de reacții, aproximativ 150 de comentarii și câteva zeci de distribuiri.

„Se vede în privirea lui că ceva e în neregulă. Sper să nu fie vorba de vreo problemă de sănătate. În rest, toate au rezolvare. Doamne ajută”, „Foarte bine faci, în viață mai e nevoie și de odihnă” și „Sănătate multă” au fost doar câteva dintre reacțiile pe care fanii le-au avut pe internet, după anunțul făcut de Bogdan de la Ploiești.

