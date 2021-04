Îndrăgita cântăreață de muzică populară a trăit în tinerețe unul dintre cele mai dureroase momente din viața sa. Avea 35 de ani și nu reușea să rămână însărcinată. A luat decizia atunci de a merge la medic, a făcut tratamente și apoi și-a îndeplinit marele vis, acela de a deveni mamă.

„Pe la treizeci şi cinci de ani, când m-am dus într-un turneu la Cluj, m-am interesat ce pot să fac, aflasem că la Cluj sunt profesori foarte buni. M-am dus la un profesor ginecolog să îmi facă un consult. Mi-a dat un tratament de șase luni, mi-a făcut histerosalpingografia. Îţi introduce în uter o soluţie care este înfiorătoare, ustură foarte tare!

Medicul a observat că am avut o răceală în copilăria mea, foarte puternică și netratată la timp. În urma acelei analize am devenit fertilă. Imediat, la nici o lună, am rămas însărcinată”, a povestit interpreta în cartea ei lansată în 2012, intitulată „Viața mea este ca un cântec”, scrie Click.

Ulterior, artista a rămas însărcintă cu primul copil, cu Ciprian. Apoi a venit pe lume și fiica. Irina Loghin a mai dezvăluit că sarcinile nu au fost ușoare, a întâmpinat diverse probleme.

„Am avut sarcini toxice, grele. Prima sarcină a fost cu Ciprian. Era în 1976. Atunci a început greul. Până la patru luni, când a mișcat, a fost ceva groaznic. În permanenţă aveam o stare de greaţă, o stare de rău foarte mare! Gazele de eșapament îmi făceau bine! Mă duceam când treceau mașinile, mai ales alea mari, și inhalam”, a mai scris artista în cartea ei.

