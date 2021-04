Nuami Dinescu a absolvit Liceul de Construcții, dar a ajuns actriță: "Munceam și 12 ore pe șantier"

Actrița are 59 de ani și o carieră impresionantă, de zeci de ani. A interpretat multe roluri, a urcat pe scenă de multe ori în fața publicului numeros. Puțini sunt cei care știu că actrița nu și-a dorit dintotdeauna să urce pe scena teatrului.

Nuami Dinescu a absolvit Liceul de Construcții, la fel ca Marian Râlea, iar apoi i-a ieșit în cale o oportunitate. A fost cooptată într-o echipă de teatru, repeta pentru spectacol, făcea meditații și muncea și pe șantier.

„Indiferent tot ce am făcut eu în viața asta, ceva din mine m-a dus într-o altă zonă. Povestea asta cu teatrul și cu talentul nu știi de unde îți vine, e de la Dumnezeu. Eu am terminat un liceu de construcții și apoi am venit în București, unde am lucrat vreo patru ani într-un atelier de geamuri și schelă.

Am simțit nevoia să fac altceva și m-am întâlnit cu un coleg, eu stăteam la un cămin de nefamiliști pe atunci. Mi-a spus că el cântă într-un cor, la ansamblul artistic al UTC. Mi-a zis că oamenii ăia au și trupă de teatru și i-am zis că vreau și eu să mă duc.

A doua zi m-am dus și le-am zis că vreau să intru în trupă. Mi-au dat un text de Caragiale, la prima vedere. Am citit și au început toți să râdă, ei s-au prins că am ceva cu meseria asta. Repetam la spectacolul ăsta și între timp făceam și meditații și munceam și 12 ore pe șantier. Ăsta a fost începutul, am tras ca un câine turbat până am intrat la facultatea de teatru”, a dezvăluit actrița la „Chefi la cuțite”.

Nuami Dinescu, despre depresie

Actrița a povestit acum ceva vreme despre depresia care i-a daht târcoale în trecut. „Cred că m-am născut aşa, copil anxios, înclinat spre poezie, lirism, romantism şi cai verzi pe pereţi. Pe urmă, vine viaţa reală şi te culcă la pământ. Mai vin nişte încercări grele de tot, la 27 de ani, şi pe alea chiar nu le înţelegi şi se adună.

Din 1990, când am avut un „blind date” cu moartea, dar m-a salvat un medic iscusit, sunt cu depresia pe lângă mine. Am o formă mai uşoară, nu am luat niciodată medicamente. Meseria m-a salvat, mă ţine în echilibru, de asta şi lucrez cu oricine are nevoie să se descopere, să se înţeleagă şi să se iubească aşa cum e”, a spus Nuami Dinescu.

