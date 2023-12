Recent, Raluca Pastramă a recunoscut că a ajuns la final și căsnicia cu Ibrahim Ibru, bărbatul cu care își refăcuse viața după divorțul de Pepe. Bruneta a mărturisit că nu mai forma un cuplu cu acesta de aproape un an, pentru că nu s-au mai înțeles și erau două persoane total diferite.

Pe de altă parte, Raluca Pastramă a precizat că ea a luptat să își salveze căsnicia cu Pepe, însă nu s-a mai putut face absolut nimic pentru a rămâne împreună. De asemenea, fosta soție a cântărețului a mărturisit că regretă faptul că la momentul respectiv nu a vorbit despre ce s-a întâmplat cu adevărat între ei. Raluca a ținut foarte mult ca fetițele sale, Rosa și Maria, să nu fie afectate de divorțul părinților. În prezent, micuțele au o relație extraordinară cu părinții lor și se înțeleg foarte bine și cu actuala soție a tatălui lor.

„Nu, nu am rămas prieteni. Comunicarea se face doar prin intermediul familiei”

Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru se vor întâlni la notar să divorțeze, după sărbători. Cei doi nu au mai păstrat legătura, semn că relația lor nu a putut rămâne una civilizată nici de dragul fetiței pe care o au împreună.

Cât despre motivele divorțului de bărbatul cu care l-a înlocuit pe Pepe, Raluca Pastramă a menționat faptul că acesta își dorea să mai copilărească, ceea ce ei nu i se mai părea normal la vârsta sa.

„Eu și Ibrahim ne-am despărțit de un an. Nu ne-am mai înțeles deloc, avem caractere și opinii diferite.

Urmează să ne întâlnim la notar după sărbători. Dacă ne înțelegem acolo e ok, dacă nu, vom înainta divorțul în instanță. Nu, nu am rămas prieteni. Comunicarea se face doar prin intermediul familiei. Ibrahim își dorea să își trăiască viața, să copilărească, eu nu mai sunt la vârsta care să îmi permită să fac acest lucru, am trei copii minunați, sunt o mamă implicată, sunt o familistă convinsă, am tras de această relație cât am putut eu, la fel cum am luptat 10 ani să salvez căsnicia cu Pepe.

„În cazul divorțului de Pepe regret că nu am ieșit să spun partea mea de adevăr”

În cazul divorțului de Pepe regret că nu am ieșit să spun partea mea de adevăr. Îmi pare rău că am permis să fiu denigrată, dar cine e deștept și pune totul cap la cap își dă seama că eu nu l-am înșelat. Mi s-a indus ideea că aș greși dacă ies să vorbesc, mi-au băgat în cap că sunt slabă. În plus, nu am vrut să îmi fac fetele să sufere, ele nu își mai doreau să ne certăm. Și, să fiu sinceră, eu nu am nevoie să apar la TV, nu sunt vedetă, nu vreau să îmi spăl lucrurile în public. Nu mă ajută absolut deloc. Dacă nu am ieșit când au fost mizeriile cu Zăvoranca, acum chiar nu îmi trebuie așa ceva”, a dezvăluit Raluca Pastramă în emisiunea moderată de Cristi Brancu.

După ce s-a aflat de divorțul Ralucăi Pastramă de Pepe, gurile rele au spus că ea l-ar fi înșelat pe artist, însă neagă că aceste lucruri s-au întâmplat. Bruneta a tăcut și atunci când Oana Zăvoranu a jignit-o în repetate rânduri, deși fosta parteneră a lui Pepe nu avea nicio legătură cu actrița.

