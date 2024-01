Anul 2023 a fost un an dificil pentru Oana Zăvoranu. Vedeta și Alex Ashraf au fost la un pas de divorț. Pe 25 septembrie, la Judecătoria Sectorului 1 din București, bărbatul a depus actele pentru despărțirea legală de vedetă, după ce a părăsit casa în care locuiau împreună.

În spațiul public, Oana Zăvoranu l-a acuzat pe Alex Ashraf că are o amantă, că a cheltuit banii familiei cu ea. În urma unor discuții, vedeta și-a iertat soțul și l-a primit din nou acasă. Au renunțat la divorț și acum au planuri mari împreună, vor lansa un magazin online în care vor vinde haine, ea va lansa propria ei linie de articole vestimentare, la fel și Alex Ashraf.

Până la marea lansare, Oana Zăvoranu face o confesiune pe Instagram, acolo unde e urmărită de peste 539.000 de persoane. În mesajul ei la început de an le-a urat fanilor ei să nu fie trădați de ceii pe care îi iubesc. „Să aveți un an mai bun, în care să nu fiți dezamăgiți, mințiți sau deznădăjduiți de cei pe care îi iubiți, respectați și cărora le sunteți loiali 🌟🙏

Viața ni se pare că e lungă, însă trece repede și e păcat să nu realizăm că sufletul adevărat contează cel mai mult și poate fi rănit ușor și că nimeni și nimic nu merită să îl facă să doară…”, a scris vedeta.

Oana Zăvoranu: „Mă încăpățânez să știu că sunt unică”

Și a continuat dezvăluind că ea a trăit în infern, dar nu s-a „lăsat ‘mozolită și înghițită de el”: „În vremuri în care inima, credința în Cel de Sus care știe totul, coloana vertebrală, și caracterul rămân niște ‘baliverne învechite,….în care răul și făcutul de rău sunt hrană pentru cei fără de Dumnezeu și din ce în ce mai des ‘sport național, mă încăpățânez să știu că sunt unică tocmai pentru că am trăit infernul pe ‘repet și nu m-am lăsat ‘mozolită și înghițită de el.

Acum că e bine, știe doar Dumnezeu că nu contează știu cu siguranță cei săraci cu duhul…așa că fiți bogați anul asta. Cu drag, Oana ✨”.

Cum a trecut Oana Zăvoranu peste infidelitatea soțului

Alex Ashraf avea o relație extraconjugală de ceva timp, iar actrița îl acuza că a cheltuit din banii ei cu amanta. Însă… totul este bine când se termină cu bine. Oana și-a iertat soțul, iar acum își trăiesc povestea de dragoste ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Pentru că este iubirea vieții mele și sufletul meu pereche. Pentru că am simțit că și el își dorește asta mult. Pentru că Dumnezeu ne-a unit și pentru că nu mor vulturii când vor fluturii”, a scris Oana Zăvoranu pe contul ei personal de Instagram.

Actrița nu s-a ferit niciodată să recunoască iubirea pe care i-o poartă lui Alex Ashraf. După problemele în cuplu, cei doi au decis să înceapă totul de la zero și să lase în trecut toate greșelile făcute. Soțul Oanei Zăvoranu și-a asumat tot ceea ce a făcut și este fericit că actrița a reușit să-l ierte și să-l primească din nou acasă.

„Eu am făcut primul pas al împăcării. Nu e nicio rușine să spun asta. Pur și simplu, mi-am dat seama că am făcut o prostie atunci când am plecat de lângă ea, într-un moment de rătăcire. Fiecare dintre noi mai trece și prin perioade dintr-astea, de vulnerabilitate. De data asta a fost vina mea! Când am realizat gafa imensă făcută, am purtat o lungă discuție cu Oana pe tema asta.

Bine, nici în perioada în care am stat separat, noi am continuat să ținem legătura, să discutăm. O făceam în fiecare zi și asta cred că ne-a prins bine amândurora”, a declarat Alex Ashraf pentru Cancan.

