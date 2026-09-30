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Emisiunea în care Pepe ar merge alături de soția lui: „Se câștigă totul”

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
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Pepe alături de soția lui, Yasmine Ody | sursa foto: Instagram
Pepe alături de soția lui, Yasmine Ody | sursa foto: Instagram
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În toamna acestui an, Pepe, pe numele lui real Ionuț Nicolae Pascu, a plecat de la Antena 1, acolo unde prezenta alături de Alina Pușcaș emisiunea „Te cunosc de undeva”, și a semnat cu postul Kanal D.

La scurt timp după ce a ajuns la televiziunea deținută de turci, despre Pepe s-a aflat că va prezenta emisiunea „Hai că poți”, a cărui gazdă era în trecut Octavian Strunilă.

Invitat recent la „Online Story”, prezentată pe YouTube de Cornelia Ionescu, Pepe a spus ce se întâmplă la filmările pentru „Hai că poți”.

PepeVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 10

„De când am văzut cum arată proiectul «Hai că poți» mi-am dat seama că mi se potrivește. Mi se potrivește mănușă! Este exact ceea ce îmi place, e plin de viață, plin de jocuri, plin de neprevăzut și întotdeauna e nevoia și de susținerea partenerului.

Când intrăm în relațiile fiecărui cuplu aici mai descoperim una alta, care cum se potrivesc, care cum se iubesc și se susțin, care cum profită unul de celălalt și eu trebuie să scot de la ei toate lucrurile astea. E interesantă tare emisiunea, te trece prin toate stările, e frumos și se întâmplă lucruri frumoase. A fost tare!

De exemplu, am întrebat unul din participanți, nu mai știu în ce context, cum o cheamă pe fosta lui iubită. Mi-a dat un nume, iar soția lui mi-a dat alt nume. E haios, nu e nimic să se supere cineva. Este despre cât de bine te cunoști, cât de bine îl cunoști pe celălalt, cât de bine reacționezi, câtă încredere ai în partener, cât de mult accepți să riști și să câștigi sau să pierzi suma de 25.000 de lei, care e premiu în fiecare ediție în parte”, a afirmat cântărețul.

Pepe a dezvăluit și că ar putea participa în emisiunea lui de la Kanal D alături de Yasmine Ody, soția lui.

Pepe, despre soția lui: ”Nu o vedeam ca iubită” Artistul a început filmările la ”Hai că poți!”

„Am descoperit la platou că au trecut niște ore bune de filmare, cred că vreo 9-10 ore, timp în care am tot filmat, pentru că se montează decor, se iau multe pauze, sunt foarte multe probe dificile pe care ei nu le știu și trebuie să le ascunzi. Și am descoperit că nici nu am știut când a trecut timpul.

Totuși avem o miză, e un concurs serios. Într-o zi în care vii să te distrezi și să câștigi și 25.000 de lei e mare lucru. Se câștigă totul prin veselie. Eu aș participa cu soția, este mega haioasă”, a mai spus artistul.

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Tags: cupluri televiziune Kanal D Pepe
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