Paul Nicolau, cunoscut de toată lumea drept Pescobar, a rămas fără permisul de conducere, după ce ar fi condus agresiv prin București, mai exact în intersecția de la Tineretului.

Pescobar a dezvăluit în mediul online că nu mai are permisul de conducere, afirmând că ar fi fost victima unui polițist care l-ar fi și înjurat, după ce s-a urcat în mașină. Fapte care nu pot fi însă demonstrate de către afacerist!

„Dragilor, spuneți-mi și mie cum să reacționez. Bine, eu reacționez ca un domn... Acum mi se ia permisul în intersecția de la Tineretului, pe motiv că am condus agresiv. I s-a părut domnului polițist că am făcut stânga... Dar mai mult decât atât, când a ajuns în mașină, acest domn polițist la care cea mai mare realizare este asta de azi, de acum, din toată viața lui, m-a înjurat, mi-a adus înjurii, adică i-am citit pe buze. Urât tare de tot s-a comportat cu mine. N-am cum să demonstrez, n-am cum să... Dar doar așa, spuneți-mi și mie cum e de reacționat la chestiile astea. Frustrare la kilogram! Love, am condus agresiv... Adică i-am semnalizat, i-am tăiat fața... Atât s-a putut”, a spus Pescobar în mediul online, în urmă cu doar câteva zile.

Părerile de la postarea lui Paul Nicolau au fost împărțite: unii internauți l-au sfătuit să dea în judecată Poliția Română, alții i-au spus că nu are ce să facă, în timp ce unele persoane l-au îndemnat să-și caute șofer.

„Dacă dai în judecată, rămâi cu permisul până se clarifica cazul”, „Tu ca șofer nu ai cum să demonstrezi că nu ai condus agresiv. El ca agent nu poate demonstra că ai condus agresiv. Dar beneficiază de o prezumție de autenticitate, ceea ce înseamnă că sarcina de a aduce dovezi contrare vă revine adesea dumneavoastră”, „N-ai cameră auto?” și „Ai nevoie de șofer” sunt doar câteva dintre reacțiile primite.

Pescobar a ținut cont de sfaturile primite de la internauți, astfel că a revenit apoi cu un nou mesaj. Din câte se pare, el a acceptat că a rămas fără permisul de conducere și acum își caută șofer. Și a dezvăluit și salariul pe care îl oferă!