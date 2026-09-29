Guvernul rus a făcut un nou pas în procesul de preluare a activelor străine de pe teritoriul său, plasând filiala locală a retailerului german Metro sub „administrare temporară”.

Companii din state „neprietenoase”

Măsura a fost formalizată printr-un decret prezidențial semnat de Vladimir Putin, marcând o escaladare a acțiunilor împotriva companiilor din statele considerate „neprietenoase” de către Moscova, relatează The Moscow Times.

Ordinul transferă acțiunile Metro Russia către Torg Rus, o firmă înregistrată la începutul acestei luni. Actualul CEO al Metro Russia, Johannes Tholey, figurează, de asemenea, drept CEO al Torg Rus.

Măsura privește administrarea operațiunilor curente ale rețelei de magazine de tip cash&carry, fără ca formal să fie declarată o expropriere definitivă a proprietății private, deși în practică managementul german pierde orice control asupra activității din Rusia.

Într-un comunicat, filiala rusă a Metro a declarat că a continuat să funcționeze ca de obicei, dar nu a comentat direct ordinul lui Putin.

Metro, unul dintre cei patru mari retaileri din lume, este cea mai recentă companie occidentală ale cărei operațiuni rusești au fost confiscate de când Putin a semnat un ordin în 2023 care acorda statului autoritatea de a plasa active străine sub administrarea sa temporară.

La începutul acestei luni, Kremlinul a preluat controlul asupra filialelor rusești ale lanțului francez de supermarketuri Auchan, gigantului alimentar elvețian Nestlé, retailerului de produse pentru locuințel Lemana PRO (fostul Leroy Merlin) și a două companii franceze de logistică.

Naționalizare mascată

Metro AG se număra printre puținele mari companii de retail din Europa de Vest care au continuat să opereze pe piața rusă după izbucnirea războiului din Ucraina și valul masiv de sancțiuni internaționale impuse de Uniunea Europeană și Statele Unite.

Reprezentanții grupului german au argumentat în repetate rânduri că menținerea activității în Rusia a avut ca scop sprijinirea populației civile și protejarea celor peste 10.000 de angajați locali ai rețelei.

Decizia de la Moscova vine în aplicarea unui mecanism juridic introdus de Kremlin în primăvara anului 2023, creat special pentru a prelua controlul asupra activelor deținute de corporații occidentale.

Anterior, măsuri similare de naționalizare mascată au vizat filiala rusă a producătorului danez de bere Carlsberg, activele gigantului francez din domeniul lactatelor Danone, precum și operațiunile grupurilor energetice Uniper și Fortum.

În ultimele luni, autoritățile ruse au intensificat presiunile asupra companiilor străine rămase pe piață, condiționând ieșirea acestora din țară de vânzarea activelor la reduceri masive de preț și de achitarea unor taxe substanțiale către bugetul federal.

Lavrov s-a întâlnit la ONU cu ministrul german de Externe

Măsura împotriva Metro Russia vine după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a întâlnit cu omologul său german pentru prima dată de la invazia la scară largă a Ucrainei din 2022. Cei doi diplomați s-au întâlnit în marja Adunării Generale a ONU de la New York.

Lavrov s-a plâns ulterior că nu a învățat nimic nou din întâlnirea sa cu ministrul german de Externe.