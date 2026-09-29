Premierul desemnat Siegfried Mureșan a transmis marți, 29 septembrie, pe Facebook, cu o zi înaintea votului din Parlament, că „fiecare afirmație făcută astăzi de președintele României trebuie înțeleasă, luată în serios și merită un răspuns din partea noastră”.

Siegfried Mureșan a disecat fiecare afirmație făcută de șeful statului în urmă cu câteva ore.

Cu referire la faptul că Nicușor Dan a spus că „e momentul ca această criză să se încheie”, Siegfried Mureșan a afirmat: „Răspunsul nostru este Da. În acest moment, singura soluție certă pentru încheierea crizei este votarea Guvernului pe care l-am propus. Orice altă variantă ne întoarce la momentul 5 mai, fără garanția că va exista rapid o alternativă”.

Referitor la fraza „e momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național”, premierul desemnat a replicat: „Așa este. Tocmai de aceea PNL, USR și UDMR și-au asumat împreună responsabilitatea guvernării. Din păcate, PSD pune în continuare interesul de partid înaintea interesului României. PSD a declanșat împreună cu AUR această criză și refuză acum să ajute la rezolvarea ei”.

Despre „alegerile anticipate nu sunt o soluție”, Siegfried Mureșan a spus: „Alegerile anticipate nu sunt de dorit, dar nici menținerea României într-o criză politică prelungită de teama anticipatelor nu oferă stabilitate cetățenilor sau încredere investitorilor care vor să creeze locuri de muncă în România. Dacă desemnările anterioare ar fi fost făcute la timp și ar fi eșuat în Parlament, alegerile anticipate ar fi putut avea loc deja și astăzi am avea un guvern cu mandat de 4 ani. Am pierdut timp prețios”.

Iar în ceea ce privește frazele „România își va păstra traiectoria financiară” și „există consens politic pe chestiunea asta”, Siegfried Mureșan a replicat: „Mi-aș dori să fie așa. Dar responsabilitatea față de buget nu poate fi garantată prin declarații. Știm cu toții că populiștii nu vor susține niciodată responsabilitatea fiscal – bugetară. Am văzut guvernul care a risipit bani publici și a dus deficitul la 9%. Se poate întâmpla din nou. A existat consens politic și pentru implementarea PNRR și a programului SAFE, dar am văzut apoi cum PSD s-a opus. Eu pot garanta pentru responsabilitatea Guvernului pe care l-am propus și a celor trei partide care ne susțin”.

„Parlamentul poate pune capăt crizei printr-un vot pentru acest Guvern”, a conchis Mureșan.

Cu câteva ore în urmă, Nicuşor Dan a declarat că este momentul ca această criză politică, ce durează de 5 luni, să se termine, iar partidele să lase orgoliile politice și să pună pe primul plan interesul național.