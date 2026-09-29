Evan Gershkovich, jurnalist Wall Street Journal, dezvăluie detalii despre copilăria lui Vladimir Putin (73 de ani) în noua sa carte, informează publicația rusă de opoziție Agentsvo (Agenția). citată de TSN.

Potrivit biografiei oficiale a președintelui Rusiei, părinții săi, Maria Șelomova și Vladimir Spiridonovici Putin, s-au întâlnit în satul Pominovo, 50 de kilometri de Tver, nord-vestul federației, pe când aveau amândoi 17 ani, în 1928.

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Jurnalistul The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, dezvăluie detalii surprinzătoare despre copilăria președintelui rus Vladimir Putin în noua sa carte.

O cunoștință a familiei susține că tatăl liderului de la Kremlin, Vladimir Spiridonovici, era un „alcoolic înrăit”,

În carte, Gershkovich citează mărturia unei mame a unui fost coleg de clasă al lui Putin de la școala nr. 193 din Leningrad, azi Sankt Petersburg.

Mama, măturătoare, femeie de serviciu, paznic de noapte

Femeia își amintește familia săracă a viitorului președinte, menționând că tatăl acestuia consuma frecvent alcool, iar mama, Maria, ducea o viață grea, lucrând ca paznic de noapte și femeie de serviciu.

La întâlnirile cu părinții, femeia auzea deseori cum tânărul Vladimir era certat pentru conflictele cu alți colegi.

În trecut, alte surse au oferit detalii similare despre condițiile dificile ale familiei Putin. În cartea „Din prima persoană” (2000) se menționează că Maria a avut diverse joburi, inclusiv măturătoare.

În 2021, Putin însuși declara că mama sa a lucrat ca îngrijitoare la spital și paznic de noapte.

Despre Vladimir Spiridonovici, se știe că a participat la război, fiind grav rănit, iar ulterior a lucrat în securitatea unei fabrici, devenind maistru și membru al comitetului de partid.

Roman Badanin și Mihail Rubin (37 de ani), autorii cărții „Țarul însuși. Cum ne-a înșelat Vladimir Putin pe toți”, sugerează chiar că războiul declanșat în Ucraina de liderul de la Kremlin este o promisiune făcută tatălui său aflat pe patul de moarte,

„În primul rând, Peninsula Crimeea trebuie să redevină rusească într-o zi”

Tatăl lui Vladimir Putin a murit de cancer în august 1999, la vârsta de 88 de ani. Cu puțin timp înainte de moartea sa, fiul său l-a vizitat la spital. Amândoi trebuie să fi știut că aceasta va fi, cel mai probabil, ultima lor conversație.

Vladimir Putin era încă președinte la acea vreme, dar era pe punctul de a deveni lider de stat. Tatăl său, aflat pe moarte, i-a dat fiului său „instrucțiuni” despre ce ar trebui să facă odată ajuns la putere, cel puțin asta sugerează conversațiile pe care autorii „Țarului” le-au avut cu informatori apropiați de ultimii vizitatori ai spitalului.

Două lucruri se spune că erau deosebit de importante pentru tatăl lui Putin: „În primul rând, Peninsula Crimeea trebuie să redevină într-o zi rusească și, în al doilea rând, că îi era dor de vechiul imn național al Uniunii Sovietice”. Imnul fusese introdus de Iosif Stalin în anul războiului 1944 și abolit din nou odată cu prăbușirea URSS în 1990/1991.

Autorii vorbesc despre „jurământul care a schimbat istoria Rusiei”.

Seniorul a servit pe un submarin al Flotei Mării Negre

Legătura tatălui său cu Crimeea ucraineană poate fi explicată prin propria sa biografie: În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, muncitorul din fabrică a fost înrolat în marină, iar cea mai importantă bază era Crimeea, cu portul Sevastopol, care rămâne important și astăzi. Acolo a servit timp de câteva luni pe un submarin al Flotei Mării Negre.

Această parte a istoriei familiei sale este importantă și pentru Putin însuși: la aparițiile publice, a afișat o fotografie portret a tatălui său încă tânăr în uniformă de marină.

Vladimir Putin

„Cine s-ar fi căsătorit cu o femeie cu ochi de sticlă”

Tot cei doi jurnaliști de investigație au scris în volum cum s-au cunoscut părinții lui Putin. Tatăl lui a sosit cu prietenii lui când Maria era singură acasă în satul ei din regiunea Tver, în 1928.

O vecină a povestit că „Marusia nu a vrut să-i lase să intre, ceea ce l-a înfuriat pe tatăl lui Putin, care a luat o furcă aflată lângă gard și a început să lovească poarta”.

Marusia a alergat până la gard. Iar Volodka (n.r. - Vladimir senior, tatăl lui Putin) a spart poarta cu furca și a lovit-o drept în față”, a explicat Anfisa.

Pe scurt, i-a scos ochiul din greșeală. A dus-o imediat la spital. Pentru o fată din acele vremuri, era o rușine: cine s-ar fi căsătorit cu o femeie cu defecte?

Ca să nu-l dea în judecată, s-a căsătorit cu Volodka

Ca să nu-l dea în judecată, Marusia și Volodka s-au căsătorit. Rudele ei i-au spus tânărului Putin că trebuie să o ia de nevastă, altfel depun plângere împotriva lui. El nu a avut de ales și s-a căsătorit cu cea care avea să-i rămână alături toată viața și să-i dăruiască trei copii, dintre care doar unul a supraviețuit și a devenit președintele țării.

Marusiei i-a fost foarte jenă mai târziu de ochiul ei de sticlă, nu se uita niciodată în fața ta când vorbea și își înclina capul într-o parte

Vecina a dezvăluit că „tatăl sălbatic al lui Putin” era cunoscut pentru terorizarea fetelor adolescente din satul său, adăugând: „Îi plăcea să ridice fustele fetelor și să le lege cu un nod peste cap”.

Coautorul Roman Badanin a spus: „Acest lucru era făcut pentru ca băieții din sat să poată vedea mai bine lenjeria fetelor”.

De-a lungul timpului, Putin a vorbit public doar despre cât de buni erau părinții săi. Mama sa avea peste 40 de ani când l-a născut pe viitorul spion și lider rus, ceea ce a declanșat zvonuri că acesta ar fi fost adoptat sau copilul unei iubite.

Vera Putina, o femeie din Metehi, un orășel din Georgia, a susținut că actualul președinte al Rusiei este fiul său, pe care l-a trimis spre creștere bunicilor săi, pe când era doar un copil. Femeia a murit în 2023

Totuși, în ianuarie 2024, Putin afirma cu tărie: „Nu l-am văzut niciodată pe tata beat. Niciodată. Nu am auzit de la el niciun cuvânt vulgar.

Și a menționat relația tatălui său cu Sevastopolul, inclusiv la evenimentele care marcau prima aniversare a anexării ilegale a Crimeei.