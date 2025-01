După ce s-a aflat că Gabriela Cristea tocmai a plecat de la Antena Stars, pentru a petrece mai mult timp cu familia, iată că și la Digi Sport se anunță schimbări.

Potrivit jurnaliștilor de la Golazo, Ion Crăciunescu, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai televiziunii de sport, care apărea acolo de aproximativ 15 ani, a luat decizia de a pleca de la Digi Sport, deranjat de una dintre deciziile luate la emisiunea lui Radu Naum.

„Nu s-a anunțat oficial, dar cam așa este. Cred că din partea ambelor părți… Dacă domnul Radu Naum mă cheamă o singură dată pe săptămână, ce rost are să fac naveta Râmnicu Vâlcea – București pentru o singură apariție săptămânală? O să stau să-mi văd de treaba mea la Vâlcea”, a spus fostul mare arbitru pentru sursa citată.

Din câte se pare, Ion Crăciunescu urma să apară doar o dată pe săptămână în emisiunea lui Radu Naum de la Digi Sport, lucru care nu i-a convenit, deoarece el nu locuiește în București, ci trebuia să facă naveta de la Râmnicu Vâlcea. Fostul arbitru voia mai multe apariții, dar și acestea să aibă loc în zile consecutive.

Reprezentanții Digi Sport au reacționat pentru sursa citată, afirmând că Ion Crăciunescu încă este sub contract cu ei: „Contractul nu a fost denunțat, el e în vigoare. Domnul Crăciunescu are o singură apariție pe săptămână, așa cum are și celălalt expert pe arbitraj, Marius Avram. Din punctul nostru de vedere, nu e nicio decizie de a renunța la Ion Crăciunescu”.

Cine și-a mai dat demisia în ultimele săptămâni

Primul nume mare despre care s-a aflat că și-a părăsit fostul loc de muncă a fost Bursucu, pe numele real Adrian Cristea, vedetă care și-a încheiat conturile cu postul Kanal D pe 31 decembrie 2024. Iar după ce în ianuarie a rămas liber de contract, el a apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

Altă vedetă care și-a dat demisia din locul în care lucra de 11 ani a fost prezentatorul Marius Niță. Acesta a părăsit România TV și a trecut la Antena Stars, acolo unde prezintă acum știrile alături de Geanina Ilieș.

