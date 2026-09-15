Cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy și-a desemnat câștigătorii luni seară, 14 septembrie, la Los Angeles, iar una dintre marile surprize ale galei a venit din partea comediei „Widow’s Bay”. Serialul aflat la primul sezon a plecat cu șase trofee din ceremonia televizată, în timp ce Matthew Rhys a reușit o performanță pe care niciun actor nu o mai bifase până acum la Emmy. „The Pitt”, producția cu cele mai multe nominalizări înaintea galei, a câștigat două premii importante, inclusiv trofeul pentru cel mai bun serial dramatic. Gala a avut loc la Peacock Theater, în Los Angeles, și a fost prezentată de actrița Mariska Hargitay.

„Widow’s Bay”, marele câștigător al serii

„Widow’s Bay” a fost numele care s-a auzit cel mai des în timpul galei. Comedia a câștigat, printre altele, premiile pentru cel mai bun serial de comedie, actor principal, actor și actriță în rol secundar, regie și scenariu. Matthew Rhys a intrat în istoria premiilor după ce a câștigat în aceeași seară trofeul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru „Widow’s Bay”, și pe cel pentru cel mai bun actor într-o miniserie sau film TV, pentru „The Beast in Me”. Potrivit CNN, este primul actor care câștigă două categorii de rol principal în același an. Mai mult, după victoria obținută în trecut pentru „The Americans”, Rhys devine primul interpret care a câștigat Emmy pentru rol principal în toate cele trei mari categorii: dramă, comedie și miniserie.

Kelly Galuska, Colton Dunn, Kaitlin Waldron și Mackenzie Dohr, câștigătorii premiului Emmy pentru cel mai bun serial de comedie pentru „Widow's Bay”, la cea de-a 78-a gală a Premiilor Emmy. Sursă foto: Profimedia Images

„The Pitt” intrase în gală cu cele mai multe nominalizări și a plecat cu două premii în timpul ceremoniei principale. Serialul a fost desemnat cea mai bună producție dramatică, iar Noah Wyle a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic.

La actrițe, premiul categoriei dramă a mers la Rhea Seehorn, pentru „Pluribus”. Jean Smart a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie pentru „Hacks”. Victoria i-a adus și un record: potrivit CNN, Smart este prima femeie care câștigă această categorie pentru fiecare sezon al serialului în care joacă.

Jean Smart acceptă premiul Emmy pentru cea mai bună actriță în rol principal într-un serial de comedie pentru „Hacks” la cea de-a 78-a ediție a Premiilor Emmy. Sursă foto: Profimedia Images

În total, Jean Smart a ajuns la opt premii Emmy în carieră, egalându-le pe Cloris Leachman, Julia Louis-Dreyfus și Allison Janney în rândul performerilor cu cele mai multe victorii, potrivit Television Academy.

Marile premii ale serii: de la „DTF St. Louis” și Sally Field la „The Traitors” și Stephen Colbert

În categoria miniseriilor, marele premiu a revenit producției „DTF St. Louis”. Matthew Rhys a câștigat categoria masculină pentru „The Beast in Me”, iar Sally Field a primit Emmy pentru cea mai bună actriță într-o miniserie sau film TV, datorită rolului din „Remarkably Bright Creatures”.

„DTF St. Louis” a primit premiul pentru cel mai remarcabil serial limitat sau antologic în cadrul celei de-a 78-a ediții a Premiilor Emmy. Sursă foto: Profimedia Images

Tom Pelphrey a câștigat Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic, pentru „Task”. La aceeași categorie feminină, trofeul i-a revenit lui Allison Janney pentru „The Diplomat”. Victoria a dus-o și pe Janney la opt premii Emmy în carieră. În comedie, Stephen Root și Kate O’Flynn au completat seara excelentă pentru „Widow’s Bay”, câștigând premiile pentru roluri secundare.

Matthew Rhys a intrat în istoria galei după ce a câștigat în același an trofeele pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, pentru „Widow’s Bay”, și cel mai bun actor într-o miniserie sau film TV, pentru „The Beast in Me”. Sursă foto: Profimedia Images

„The Late Show With Stephen Colbert” a primit Emmy pentru cel mai bun serial de varietăți, în fața unor producții precum „Saturday Night Live”, „Jimmy Kimmel Live!” și „The Daily Show”. „The Traitors” s-a impus la categoria reality/competition, unde au mai fost nominalizate „Dancing with the Stars”, „RuPaul’s Drag Race”, „Survivor” și „Top Chef”.

Lista completă a câștigătorilor Premiilor Emmy 2026

Iată marii câștigători ai serii, categorie cu categorie, la cea de-a 78-a ediții a Premiilor Emmy.

Cel mai bun serial dramatic - „The Pitt”

Cel mai bun serial de comedie - „Widow’s Bay”

Cea mai bună miniserie - „DTF St. Louis”

Cel mai bun actor într-un serial dramatic - Noah Wyle – „The Pitt”

Cea mai bună actriță într-un serial dramatic - Rhea Seehorn – „Pluribus”

Cel mai bun actor într-un serial de comedie - Matthew Rhys – „Widow’s Bay”

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie - Jean Smart – „Hacks”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramatic - Tom Pelphrey – „Task”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial dramatic - Allison Janney – „The Diplomat”

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial de comedie - Stephen Root – „Widow’s Bay”

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie - Kate O’Flynn – „Widow’s Bay”

Cel mai bun actor într-o miniserie sau film TV - Matthew Rhys – „The Beast in Me”

Cea mai bună actriță într-o miniserie sau film TV - Sally Field – „Remarkably Bright Creatures”

Cel mai bun reality-show de tip competiție - „The Traitors”

Cel mai bun serial de varietăți - „The Late Show With Stephen Colbert”

Cea mai bună regie pentru un serial de comedie - Hiro Murai – „Widow’s Bay”

Cea mai bună regie pentru un serial dramatic - Saul Metzstein – „Slow Horses”

Cel mai bun scenariu pentru un serial de comedie - „Widow’s Bay”

Cel mai bun scenariu pentru un serial dramatic - „Pluribus”