La vremea respectivă s-a speculat că Radu Ciucă și Iuliana Pepene ar forma un cuplu, însă niciuna dintre părțile implicate nu a vorbit despre presupusa idilă. Până acum!

Într-un interviu pe care l-a acordat în Viva, Radu Ciucă a dezvăluit că el și Iuliana Pepene sunt doar amici și că nu a fost niciodată vorba de un alt fel de relație între ei.

„Aici lucrurile sunt mult mai simple decât s-a speculat. Nu a existat o relație cu Iuliana Pepene. Chiar nu a existat nimic de genul acesta. Am avut o relație de amiciție, de prietenie… Ne-am văzut, am ieșit, dar mai ales în gașcă, prin oraș. Povestea aceea cu paparazzii a fost mai degrabă o joacă. Nu există nimic senzațional aici. Pur și simplu a fost o relație de amiciție și atât”, a spus zilele trecute Radu Ciucă pentru sursa citată.

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În trecut, deranjată de faptul că apare foarte mult în paginile unui tabloid și că este urmărită de paparazzi la fiecare pas, inclusiv când merge la cumpărături, Iuliana Pepene afirma pe internet că se simte hărțuită.

„Eu sunt un om foarte puternic și de obicei nu mă plâng, nu trag semnale de alarmă în ceea ce mă privește, referitor la publicațiile de scandal. Le-am luat în glumă, le-am tratat ca pe o glumă, dar uneori gluma se îngroașă și se ajunge la niște discuții aberante, care nu-mi fac cinste. Motiv pentru care de data aceasta o să fiu foarte sinceră cu voi și o să vă spun că de ceva timp eu sunt hărțuită. Eu n-am știut să zic că sunt hărțuită, dar nu a fost dată să mă duc la supermarket să nu mă filmeze cineva. Au fost momente când m-am luat de oameni, pentru că mă filmau cu telefonul în supermarket. Ce puteam să fac în supermarket?

Nu pot să stau de vorbă cu nimeni, pentru că sigur am ceva cu cineva. Nu pot să fac absolut nimic! Tot timpul stau cu grijă ca nu cumva să se întâmple ceva. Nu pentru că aș face ceva anormal, pentru că sunt un om normal și n-am greșit niciodată cu nimic față de nimeni. Asta mă șochează pe mine, că oamenii nu s-au deșteptat într-atât de tare încât să înțeleagă aceste publicații, că nici măcar 1% din ceea ce scriu acolo nu este adevăr.

Dacă ținea doar de mine, era comic. Dar când îi afectează și pe ceilalți, mi-aș dori să știți că lucrurile nu stau deloc așa. Cred că s-a ajuns mult prea departe și nu mai e nimic fun. Adică lucrurile au degenerat într-o direcție foarte proastă și cei care nu mă cunosc ar putea să creadă toate aceste neadevăruri ca fiind reale. Ceea ce este în discordanță cu toată educația pe care am primit-o eu de la părinții mei”, spunea în mediul online Iuliana Pepene.

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