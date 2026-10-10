Suspendarea sancțiunilor impuse de SUA asupra motorinei rusești va contribui la alimentarea războiului purtat de Kremlin împotriva Ucrainei, a avertizat sâmbătă șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după acordul în acest sens anunțat de președintele american Donald Trump, relatează AFP.

„Suspendarea sancțiunilor asupra motorinei ruse îi oferă Moscovei venituri suplimentare pentru a-și duce războiul. Nu este momentul pentru a relaxa presiunea asupra Rusiei, iar Europa nu va face acest lucru”, a reacționat Kaja Kallas.

„Bombardamentele rusești au ucis peste 80 de civili ucraineni în două zile și Rusia și-a intensificat atacurile hibride împotriva Europei, atât împotriva statelor membre UE, cât și împotriva aliaților din NATO”, a subliniat Înaltul Reprezentant UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate.

Donald Trump a anunțat vineri că a avut o discuție telefonică „extrem de fructuoasă” cu liderul autocrat rus Vladimir Putin și a decis să suspende unele sancțiuni pentru ca Rusia să livreze motorină în SUA și pe piața globală.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat „o decizie slabă din partea unor parteneri puternici”. „Cadourile pentru Putin nu vor aduce pacea sau vreun beneficiu lumii civilizate. Rusia va «răsplăti» motorina cu mai multă teroare și perfidie”, a avertizat șeful statului ucrainean.

În SUA, aleși democrați și republicani au criticat deopotrivă anunțul lui Trump, acuzându-l că „trădează” Ucraina, Europa și securitatea Americii.

În ceea ce o privește, UE a promis să-și consolideze propriile măsuri împotriva regimului de la Moscova.

Luni, miniștrii de externe ai statelor membre UE urmează să adauge oficial aproximativ circa 1.600 de nume pe lista neagră cu persoanele și entitățile vizate de sancțiunile europene legate de războiul din Ucraina.