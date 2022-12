Reacția lui Marian Drăgulescu după ce fiul lui de 16 ani a renunțat la gimnastică. „Deocamdată trebuie să fie pregătit”

Marian încearcă să își convingă fiul să participe la un concurs de talente pentru a se putea face remarcat în industria muzicală. De altfel, cei doi copii au înclinații artistice. Richard este pasionat de muzică, deja fiind pe drumul cel bun, iar Beatrice este pasionată de pictură.

„Cântă la chitară, cu voce, se descurcă de minune. A participat la niște serbări, concerte la Reșița, Baia Mare și-n zonă. O să-l aduc aici. El a început să studieze chitara de un an de zile. Deocamdată trebuie să fie pregătit pentru ce se întâmplă în București.

I-am spus că sunt o grămadă de show-uri aici, îl voi îndruma să participe la emisiuni de talente. Deja a fost la spectacole cu foarte multe persoane, în Reșița a cântat pe scenă, în centru, unde au venit foarte mulți oameni.

Eu nu am voce, din punctul acesta de vedere o moștenește pe maică-sa, care a făcut școala de muzică”, a mărturisit Marian Drăghici, pentru PlayTech.ro.

„Fata e nevoită să poarte aparatul auditiv toată viața. A făcut operație să poată auzi. E mai mare cu doi ani, ea pictează, a avut și ea o expoziție. Portrete nu face. Noi îi încurajăm să facă ceea ce le place, doar să fie serioși”, a mai adăugat fostul campion.

„O să-mi deschid o academie de gimnastică”

La jumătatea lunii noiembrie Marian Drăgulescu declara că își va deschide academia de gimnastică care îi va purta numele, în Sectorul 3, în zona Vitan din București, scrie playtech.ro.

„O să-mi deschid o academie de gimnastică, pentru a pregăti copiii pentru performanță. Tot am amânat, să fie vreo zece ani de când am ideea aceasta, ca să aștept fonduri, parteneriate. Dar nu s-a materializat nimic, așa că am apelat la bugetul personal.

Am închiriat spațiu, lângă Vitan în sectorul 3. Am făcut investiții, din economiile adunate. Intenționez să inaugurez academia ce-mi va purta numele la mijlocul lui noiembrie, pe data de 16”, a declarat Marian Drăgulescu.

