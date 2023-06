Au apărut din nou zvonuri potrivit cărora Cătălin Bordea și soția sa, Livia, ar avea probleme în căsnicie. Cancan.ro a anunțat că partenera câștigătorului de la America Express l-ar fi părăsit și s-ar fi mutat și din casa în care locuiau împreună.

Cătălin Bordea ar fi foarte afectat de această situație și ar fi făcut tot ce i-a stat în puteri ca să își salveze căsnicia. Întotdeauna comediantul a avut numai cuvinte de laudă la adresa Liviei și nu ezita să îi spună în public cât de mult o iubește.

„Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. Și-au spus că două luni departe unul de celălalt nu este chiar puțin, așa că poate își revin. El a fost cel care s-a opus categoric, o iubește enorm.

A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm. Pe ea o adoră, o tratează extraordinar. Dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt depărțiți, iar el suferă foarte mult. O face, însă, discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei. Nu s-au certat, nu s-au înșelat, nu există nimic de genul acesta”, a declarat un apropiat al actorului, pentru sursa mai sus menționată.

Livia a decis să își închidă contul de Instagram și și-a modficat numele pe Facebook. Ea a renunțat la numele de familie al comediantului.

Pe contul de Instagram, Cătălin Bordea a postat un mesaj care a fost interpretat de fanii săi ca fiind un mesaj de suferință. „Știi de ce plouă? Solemn și trist, de parcă ceru-ar ști de noi, ceva? Plouă romantic, plouă-aproape ca pe vremuri, când ploaia nu era o vreme rea”.

„N-am vorbit de o săptămână cu el. O să-l sun și eu”

Contactat de către cei de la Fanatik, Nelu Cortea, bunul prieten al comediantului, a declarat că nu știe nimic despre nicio despărțire și că îl va suna pe Bordea să vadă despre ce este vorba.

„Nu știu, habar nu am despre ce e vorba. Eu sunt la țară, nu am citit ce s-a spus. Băi, chiar nu știu. N-am vorbit de o săptămână cu el. Chiar! Ia să-l sun și eu. Nu am ce să zic.

Ultima oară când am vorbit cu el era ok. E devastat că ce? Nu știu. Chiar nu am am vorbit despre asta cu el. Trebuie să văd și eu despre ce e vorba. Trebuie să vorbesc cu el”, a spus Nelu Cortea.

