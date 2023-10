Andreea Bălan radiază de fericire lângă noul său partener și este pentru prima dată după divorțul de George Burcea când alege să se afișeze la brațul unui bărbat. De când este într-o relație cu celebra artistă, Victor Vlad Cornea a ajuns în lumina reflectoarelor și au ieșit la iveală detalii neașteptate despre viața lui personală.

Tânărul jucător de tenis are un copil, un băiat în vârstă de 10 ani, pe nume Luca, dintr-o relație care s-a încheiat cu mult timp în urmă. Iubitul Andreei Bălan a preferat să fie cât se poate de discret cu viața sa personală până acum.

Săndel Bălan, tatăl cunoscutei cântărețe, a avut prima reacție după ce a aflat că iubitul fiicei sale are un copil. Acesta spune că Andreea Bălan nu i-a permis să știe prea multe detalii despre viața ei personală, iar cântăreața preferă să îi povestească tot mamei sale.

„Nu știu ce să spun, nu cunosc situația, am citit știrea pe internet, nu-mi dau eu cu părerea.

Nu-l cunosc nici pe jucătorul de tenis, nici pe fiul lui. Andreea m-a ținut departe de viața ei personală, cu mama ei vorbește despre tot, eu sunt la Ploiești, ele, la București”, a declarat Săndel Bălan pentru playtech.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Recomandări REPORTAJ ÎN TABERELE PALESTINIENE. În 2023, aproape că n-a fost zi fără morți între israelieni și palestinieni. „Viaţa mea e ca o tortură”. Ce i-au spus unui reporter Libertatea refugiații prinși între grupările armate

Victor Vlad Cornea are un copil dintr-o altă relație

De câteva luni, jucătorul de tenis Victor Cornea trăiește o poveste de iubire alături de Andreea Bălan, care e mai mare decât el cu 10 ani. Sportivul deja s-a integrat în familia cântăreței, le-a cunoscut pe cele două fiice pe care artista le are din mariajul cu George Burcea, pe Ella și pe Clara, dar și pe mama ei.

Abia acum s-a aflat că și Victor Cornea e tată. Cancan scrie că sportivul are un băiat în vârstă de zece ani, despre care nu a vorbit niciodată public. Pentru aceeași sursă, el a confirmat informația și a mărturisit că Luca e fiul lui. Acesta are 10 ani și e rodul iubirii sale dintr-o relație mai veche, care s-a încheiat acum mulți ani.

„Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva.

Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă… Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră!”, a recunoscut Victor Cornea, care susține că fiul lui nu i-a călcat pe urme, nu e pasionat de tenis, ci de fotbal.

Recomandări În evenimentele sângeroase din aceste zile, o mare voce a Israelului îl compară pe Netanyahu cu Ceaușescu

„Luca are 10 ani, este în clasa a V-a și stă cu mama lui în București și a ales să joace fotbal, nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care, de altfel, activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin”, a mai zis jucătorul de tenis.