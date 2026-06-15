Sasha, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian, a împlinit 3 ani. Ce tort spectaculos a avut la petrecere

Zi de sărbătoare în familia lui Theo Rose și Anghel Damian. Fiul celor doi, Sasha, a împlinit 3 ani, iar părinții au marcat momentul printr-o petrecere specială. Cu această ocazie, artista i-a pregătit băiețelului un tort impresionant și a retrăit emoțiile primilor ani de maternitate.

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Sasha, fiul lui Theo Rose și Anghel Damian, a împlinit 3 ani

Pe 14 iunie, Theo Rose și Anghel Damian au avut un motiv important de bucurie. Fiul lor, Sasha, a împlinit vârsta de 3 ani, iar cei doi părinți au celebrat momentul alături de familie și de cei apropiați.

Pentru artistă și soțul său, aniversarea a reprezentat și un prilej de a rememora perioada în care au devenit părinți pentru prima dată și schimbările care au venit odată cu apariția băiețelului în viața lor.

Theo Rose i-a pregătit un tort spectaculos

Cu ocazia aniversării, Theo Rose s-a ocupat de una dintre cele mai importante surprize pentru fiul său. Sasha a avut parte de un tort cu două etaje, decorat în nuanțe de verde și inspirat din universul dinozaurilor. Desertul a inclus mai multe elemente exotice și o figurină reprezentând un dinozaur, detaliu care a atras atenția celor prezenți.

Potrivit artistei, tortul a fost apreciat atât de sărbătorit, cât și de ceilalți copii invitați la petrecere. Theo Rose și Anghel Damian au fost alături de fiul lor pe tot parcursul zilei și s-au bucurat de fiecare moment petrecut împreună.

Cum s-a schimbat viața artistei după ce a devenit mamă

În ultimii ani, Theo Rose a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat după nașterea lui Sasha. Artista a mărturisit că adaptarea la noul rol nu a fost deloc simplă, mai ales în contextul unui program profesional foarte încărcat.

Împărțirea timpului între concerte, proiecte și familie a reprezentat o provocare constantă pentru cântăreață.

„Primii doi ani au fost de sacrificiu. A trebuit să tai dintr-o parte sau din alta, dar oricum a fost un adevărat jihad. Hormonal, mintea mea era complet prăbușită și programul era foarte greu. Nu știam deloc să mă organizez și am clacat de foarte multe ori, lucruri pe care nu le-am arătat nici aici și nici în jurul meu prea mult”, a spus Theo Rose.

Theo Rose și Anghel Damian, între carieră și viața de familie

De când au devenit părinți, Theo Rose și Anghel Damian au încercat să găsească un echilibru între obligațiile profesionale și timpul petrecut alături de fiul lor.

Deși ambii sunt implicați în numeroase proiecte, cei doi au declarat în repetate rânduri că familia reprezintă o prioritate. Aniversarea lui Sasha a fost încă un moment important pentru cuplu, care a ales să marcheze evenimentul într-un cadru special și să îi ofere băiețelului o zi de neuitat.

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