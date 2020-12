Simona Pătruleasa duce dorul celor dragi. „Trăim momente dificile în această perioadă din cauza virusului”

„Trăim momente dificile în această perioadă din cauza virusului, dar ne-am adaptat situaţiei actuale.

Mi se pare foarte greu că nu ne putem îmbrăţişa părinţii, că nu putem spune că trăim o normalitate, dar, în acelaşi timp, trebuie să ne păstrăm optimismul şi să vedem şi partea plină a paharului, aceea că petrecem mai mult timp acasă, alături de cei dragi, că ne bucurăm de activităţi împreună.

În această perioadă trebuie să mărturisesc că am gătit mai mult decât o făceam înainte, am grădinărit şi ne-am ocupat mai mult de activităţile casnice”, a declarat Simona Pătruleasa.

Simonei i-au lipsit întâlnirile cu bunicii. „Într-adevăr, ne-au lipsit mult întâlnirile cu bunicii şi vacanţele pe care le petreceam înainte de pandemie. În schimb, am compensat aceste lipsuri cât s-a putut şi am găsit numeroase activităţi care să ne relaxeze: am jucat tenis de masă, baschet, şah, am pictat, gătit, am citit, am vizionat foarte multe filme”, a spus Simona Pătruleasa, potrivit clickpentrufemei.ro.

