Singura imagine cu Nicoleta Luciu și Sile Cămătaru. Câți ani avea vedeta când l-a cunoscut

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Declarațiile făcute de Nuțu Cămătaru

În volumul „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, acesta a vorbit despre perioada începutului anilor 2000 și despre femeile cunoscute care s-ar fi aflat în anturajul său și al fratelui său.

Potrivit declarațiilor sale, întâlnirile aveau loc într-o zonă din Drumul Taberei. „Eram în Drumul Taberei, pe la terasele alea multe, înainte să le dărâme, nu în Herăstrău”, a explicat Nuțu Cămătaru.

Acesta a susținut că atât el, cât și Sile Cămătaru, au avut relații cu femei cunoscute din lumea mondenă.

„N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viață sport, alergam, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansa la «Surprize, Surprize!» pentru Andreea Marin, și multe altele! Păi, Elena Ioniță a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treabă. Am fost în 2003. Era domnișoară.

Păi a cui să spună că e logodnica? A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?! Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, a declarat acesta.

Câți ani avea Nicoleta Luciu în acea perioadă

Nicoleta Luciu s-a născut în septembrie 1980, ceea ce înseamnă că în anul 2003 avea 22 de ani. În aceeași perioadă, vedeta forma un cuplu cunoscut cu Dinu Maxer, relația lor fiind una dintre cele mai mediatizate din showbiz-ul românesc de la începutul anilor 2000.

Reacția lui Dinu Maxer

După apariția declarațiilor, Dinu Maxer a fost întrebat despre acest subiect. Artistul a precizat că nu cunoaște detalii despre episodul relatat și a spus că și-ar dori ca Nicoleta Luciu să ofere propriul punct de vedere.

„Eu nu știu nimic despre acest episod, n-am nimic de spus. Sunt curios însă și mă întreb de ce Nicoleta nu apare să declare ceva? De ce tace? Noi am avut o relație frumoasă, de opt ani, până în 2005. Când ne-am cunoscut era domnișoară. Ne-am despărțit cu o săptămână înainte de Paște, a fost o despărțire liniștită, apoi n-am mai avut despre ce să vorbim, Nicoleta a avut familia ei, eu, pe a mea. Nu mai vorbim de mulți ani”, a declarat Dinu Maxer.

Până în prezent, Nicoleta Luciu nu a comentat public afirmațiile făcute de Nuțu Cămătaru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE