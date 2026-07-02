„Principala activitate în următoarea săptămână, care a fost discutată și astăzi în ședința de Guvern, este legată de finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului și adoptate în așa fel încât România să își încaseze sumele aferente PNRR”, a declarat premierul la finalul ședinței de Guvern.

Bolojan a precizat că sunt identificate nouă proiecte legislative necesare, dintre care șase sunt de bază și trei sunt secundare. Acestea urmează să fie finalizate și să primească avizul Comisiei Europene înainte de a fi transmise Parlamentului.

Unele dintre ele au fost deja depuse la Parlament, iar premierul a cerut ca toate grupurile parlamentare să fie informate din timp pentru a analiza documentele.

„Voi solicita conducerii celor două Camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante, pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 milioane de euro”, a punctat acesta.

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