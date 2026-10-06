Soacra Mirelei Vaida a intrat în direct la matinalul Antenei 1 și a vorbit deschis despre nora sa celebră. Vezi ce răspuns a dat doamna Tița când a fost întrebată cât vorbește prezentatoarea TV.

Mirela Vaida, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV din România, a oferit detalii inedite și pline de umor despre viața sa de familie. Invitată în cadrul emisiunii „Super Neatza” alături de Oana Tomoiagă, colega ei de la Asia Express, vedeta a vorbit deschis despre legătura specială pe care o are cu Tița, mama soțului ei, Alexandru Vaida. Prezentatoarea TV a marcat recent un moment extrem de important pe plan personal, sărbătorind 17 ani de căsnicie printr-o escapadă romantică la Veneția și 22 de ani de când a intrat în familia Vaida.

Cine este soacra Mirelei Vaida

Soacra Mirelei Vaida, doamna Tița, este fostă profesoară de matematică. Mama lui Alexandru Vaida este o bunică modernă, extrem de activă și un sprijin de nădejde în creșterea și educarea celor trei nepoți ai săi.

„Dincolo de toate, eu cu soacra mea mă tachinez de 22 de ani, de când sunt în familia asta. Soacra mea, nu că e soacra mea, dar e o tipă foarte cool, foarte deșteaptă. Genul ăla care umblă în blugi evazați, fostă profesoară de mate și de TIC (tehnologia informației și a comunicărilor) Este o femeie extraordinară, o adevărată inspirație pentru mine”, a declarat Mirela Vaida.

Ce a dezvăluit doamna Tița despre Mirela Vaida

Momentele au fost completate de o intervenție telefonică în direct a doamnei Tița, care a demonstrat că are un simț al umorului extrem de dezvoltat. Provocată să spună cât de mult vorbește nora sa, soacra prezentatoarei TV a dat un răspuns prompt, care a stârnit hohote de râs.

Mirela Vaida declarase anterior, în spirit de glumă, că mama soțului ei plânge în fiecare zi de mila băiatului ei, însă replica doamnei Tița nu s-a lăsat așteptată. Întrebată pe o scară de la 1 la 10 cât de mult vorbește nora sa, mama lui Alexandru Vaida a depășit rapid limitele standard și a răspuns amuzată: „11”.