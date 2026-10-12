Noul film scris de Aaron Sorkin, „The Social Reckoning”, a debutat cu doar 5,5 milioane de dolari. Producția despre scandalurile Facebook nu a convins publicul.

Lansat în cinematografe pe 9 octombrie 2026, lungmetrajul „The Social Reckoning”, scris și regizat de Aaron Sorkin, a avut parte de un debut dificil pe piața din America de Nord.

Ce încasări are „The Social Reckoning”, filmul despre scandalurile Facebook

Producția Sony Pictures a încasat doar 5,5 milioane de dolari în primul weekend de lansare, un rezultat sub estimările studioului, care anticipa un start între 7 și 8 milioane de dolari, potrivit apnews.com.

Rulat în 2.606 cinematografe din Statele Unite ale Americii și Canada, filmul nu a reușit să mobilizeze publicul în săli. Pe plan internațional, pelicula a strâns aproximativ 3,5 milioane de dolari, ridicând veniturile globale după primul weekend la o sumă de circa 9 milioane de dolari.

Diferență uriașă față de performanțele filmului „The Social Network”

Filmul original „The Social Network”, regizat de David Fincher după un scenariu semnat tot de Sorkin, a debutat în 2010 cu aproximativ 22 de milioane de dolari în SUA, ajungând în final la încasări de circa 97 de milioane de dolari pe piața americană și aducându-i scenaristului un premiu Oscar.

„The Social Reckoning” a reușit să se poziționeze doar pe locul cinci în box-office-ul nord-american. Bugetul de producție al lungmetrajului s-a ridicat la aproximativ 30 de milioane de dolari, sumă în care nu sunt incluse cheltuielile substanțiale de promovare și marketing.

Povestea din spatele scandalului Facebook Files

Spre deosebire de primul film, care urmărea primii pași ai rețelei de socializare și tinerețea fondatorilor ei, acțiunea din „The Social Reckoning” se mută mult după perioada de lansare și explorează scandalurile majore care au zguduit compania devenită ulterior Meta.

Scenariul este inspirat direct din dezvăluirile făcute de Frances Haugen, fosta angajată Facebook devenită whistleblower. Aceasta i-a furnizat jurnalistului Jeff Horwitz mii de documente interne confidențiale, informații care au stat la baza cunoscutei investigații jurnalistice „The Facebook Files”.