Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 12 octombrie, că face un apel la partidele politice să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru o perioadă determinată, iar în primăvara viitoare să se facă o evaluare.

Grindeanu cere ca Guvernul Luca Niculescu să primească încredere jumătate de an, apoi să se tragă linie

„Eu fac un îndemn, să venim cu toții, să trecem peste această perioadă și, undeva în martie–aprilie, să evaluăm dacă merită să se continue sau nu”, a spus Sorin Grindeanu într-o conferință de presă după ședința Biroului Permanent Național.

El a confirmat practic ce a scris Libertatea în urmă cu o săptămână. Pe 6 octombrie, după precedenta ședință a Biroului Permanent Național, Libertatea a dezvăluit că PSD a discutat varianta să voteze Guvernul Luca Niculescu pentru jumătate de an .

Președintele PSD a mai precizat în conferința de presă că acum s-a discutat „foarte serios varianta alegerilor anticipate”. „Un scenariu care pare tot mai real, având în vedere neînțelegerile politice. În acest sens, Biroul Permanent Național a votat azi înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale”, a explicat Grindeanu, care a anunțat și componența comisiei: Marian Neacșu, Ovidiu Popa, liderul de grup PSD de la Camera Deputaților și Daniel Zamfir, liderul de grup PSD de la Senat.

Totodată, Grindeanu a avertizat că dacă vor fi anticipate vor fi și consecințe: „Dacă se dă drumul la acest scenariu, pe care nu-l văd bun pentru România, dar care poate fi de neevitat, vreau să fiu cât se poate de clar. Vom porni un joc de domino care la un moment dat nu va mai putea fi oprit. Nu doar relansarea economică ar fi amânată. Din evaluările noastre, întreaga economie ar risca să devină o ruină după 3-4 luni de bătălii politice până la alegerile anticipate. S-ar putea să devenim martorii unui faliment național, pentru că noi credem că investitorii și piețele financiare vor reacționa instant la o asemenea decizie politică și își vor retrage banii din România”.

„De aceea, nu e un scenariu de dorit, dar e unul care poate fi de neevitat în săptămânile viitoare. Fac încă o dată un apel la rațiune și la responsabilitate. Acest apel nu e pentru PSD sau în favoarea PSD, ci pentru România, care trebuie să aibă rapid un guvern. Dacă nu se poate, ne vom întoarce la urne ca românii să decidă”, a conchis Sorin Grindeanu.

Și premierul desemnat Luca Niculescu a propus partidelor un acord de susținere pe 6 luni „pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială”.

Luca Niculescu vrea să vină pe 15 octombrie în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare

Reamintim că președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară, 5 octombrie, că l-a desemnat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. Este al patrulea premier nominalizat de șeful statului în ultimele 4 luni, după Eugen Tomac (iunie), Adrian Veștea (iunie) și Siegfried Mureșan (septembrie).

Din acel moment, Luca Niculescu, care este secretar de stat în MAE și coordonatorul aderării României la OCDE, are 10 zile să vină în Parlament cu lista de miniștri și programul de guvernare. El a spus foarte clar că își dorește ca acest lucru să se întâmple pe 15 octombrie.

Pe 8 octombrie, premierul desemnat a purtat primele negocieri pentru formarea noului Guvern: mai întâi cu PSD, apoi cu PNL și în final cu UDMR. Niciunul dintre cele trei partide nu a spus că nu va vota Guvernul Luca Niculescu în Parlament, dar au fost puse condiții.