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Andy Burnham acuză Gardienii Revoluției de orchestrarea atacului terorist dejucat la o bază militară britanică folosită de SUA

Ion Gaidău
Ion Gaidău
Jurnalist
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Premierul Andy Burnham ia cuvântul în Parlamentul britanic Sursa foto: Profimedia
Premierul Andy Burnham ia cuvântul în Parlamentul britanic Sursa foto: Profimedia
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Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat luni, într-un discurs în fața Parlamentului, că atacul terorist dejucat la sfârșitul lunii trecute la baza aeriană Fairford a fost „aproape sigur regizat” de Gardienii Revoluției Islamice din Iran.

„Pot confirma că, pe baza evaluării noastre, este foarte probabil ca acesta (atacul terorist - n.r.) să fi fost coordonat din Iran și aproape sigur regizat de Gardienii Revoluției Islamice din Iran”, a declarat liderul laburist, citat de AFP.

În acest context, Andy Burnham a anunțat o nouă rundă de sancțiuni împotriva regimului de la Teheran, în timp ce Ministerul britanic de Externe l-a convocat pe ambasadorul Iranului la Londra.

„Nu vom tolera astfel de amenințări pe pământul nostru”, a afirmat premierul britanic.

Pe 27 septembrie, cinci bărbați au fost reținuți în apropiere de baza Fairford, folosită de armata SUA pentru operațiuni în Iran și amenințată, în consecință, acum câteva luni de Gardienii Revoluției. Alți doi bărbați au fost arestați ulterior în legătură cu acest incident, calificat de autoritățile britanice drept o tentativă de atac terorist.

Cei șapte suspecți sunt șase cetățeni britanici și un britanic cu cetățenie iraniană. Cu toții sunt acuzați de pregătirea unui atac terorist. Regimul din Iran respinge orice implicare în acest caz.

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Tags: Stiri Iran Marea Britanie Andy Burnham
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