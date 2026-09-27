Artistul de muzică trap Nicolae Novacenco, cunoscut în mediul online și în industria muzicală sub numele de „351 Bratan”, a fost expulzat din Italia și escortat sub pază către Republica Moldova.

Reacția fermă a autorităților din Milano

Decizia radicală a fost luată de autoritățile italiene în urma unui incident grav petrecut recent pe autostrada Milano-Meda, unde artistul și suita sa au oprit complet circulația rutieră pentru a filma un videoclip fără nicio autorizație, pe 18 septembrie, relatează Il Fatto Quotidiano.

Evenimentul a stârnit un val uriaș de indignare în spațiul public și pe rețelele de socializare. În imaginile distribuite chiar de membrii echipei sale, zeci de mașini au rămas blocate pe șoseaua de mare viteză, timp în care trapperul cânta și poza pe carosabil, înconjurat de mai mulți tineri.

Anchetatorii italieni s-au sesizat imediat după apariția cadrelor pe internet și au identificat persoanele implicate. Ministerul de Interne de la Roma, alături de Chestura din Milano, a considerat că acțiunea tânărului reprezintă o sfidare gravă la adresa siguranței publice.

Declarat pericol pentru ordinea și siguranța publică

Autoritățile italiene au catalogat acțiunile lui „351 Bratan” drept o amenințare gravă la adresa siguranței rutiere și un act de sfidare a ordinii publice. Tânărul, în vârstă de 32 de ani, a fost reținut de agenții Biroului de Imigrări din cadrul Chesturii Milano și dus direct la Centrul pentru Repatriere de la Via Corelli.

Ministrul de Interne, Matteo Piantedosi, a anunțat într-o postare pe X , explicând că bărbatul, cunoscut sub numele de scenă „351 Bratan”, a fost expulzat din Italia și repatriat în Moldova după ce i-a fost revocat permisul de ședere deoarece reprezintă un pericol social.

Sâmbătă, 26 septembrie, polițiștii italieni l-au îmbarcat pe tânăr într-o cursă aeriană spre Republica Moldova, punând în aplicare ordinul de expulzare imediată de pe teritoriul statului italian.