Gabriel Torje, concurentul de la „Asia Express” 2027, a acordat recent un interviu, în care a vorbit despre cele mai grele momente din viața lui. Fostul fotbalist și-a deschis sufletul și a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte pe care tatăl lui i le-a spus, înainte să moară.

Invitat recent în podcastul lui Cătălin Măruță, Gabriel Torje a vorbit despre tatăl lui. Cei doi au avut o relație specială, însă în urmă cu câțiva ani, acesta a decedat din cauza unei infecții.

Fostul fotbalist a mărturisit că tatăl lui a petrecut destul de mult timp prin spitale, la un moment dat, bărbatul a făcut infarct, iar fostul fotbalist a fost lângă el și l-a ajutat.

„Am luat cartonaș roșu, urma să avem meci la patru zile. Eu nu puteam să joc, fiind suspendat. Mi-a dat liber trei zile. În acele trei zile am plecat la casa părintească a mamei mele și au venit și ei, pentru că era Paștele. A doua zi de Paște, tata a făcut infarct lângă mine. Eu l-am salvat. L-am resuscitat, și-a revenit și eram la o oră și jumătate de primul spital”, a povestit Gabriel Torje în podcastul lui Cătălin Măruță.