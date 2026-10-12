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Gabriel Torje, concurentul de la „Asia Express” 2027, a acordat recent un interviu, în care a vorbit despre cele mai grele momente din viața lui. Fostul fotbalist și-a deschis sufletul și a dezvăluit care au fost ultimele cuvinte pe care tatăl lui i le-a spus, înainte să moară.
Invitat recent în podcastul lui Cătălin Măruță, Gabriel Torje a vorbit despre tatăl lui. Cei doi au avut o relație specială, însă în urmă cu câțiva ani, acesta a decedat din cauza unei infecții.
Fostul fotbalist a mărturisit că tatăl lui a petrecut destul de mult timp prin spitale, la un moment dat, bărbatul a făcut infarct, iar fostul fotbalist a fost lângă el și l-a ajutat.
„Am luat cartonaș roșu, urma să avem meci la patru zile. Eu nu puteam să joc, fiind suspendat. Mi-a dat liber trei zile. În acele trei zile am plecat la casa părintească a mamei mele și au venit și ei, pentru că era Paștele. A doua zi de Paște, tata a făcut infarct lângă mine. Eu l-am salvat. L-am resuscitat, și-a revenit și eram la o oră și jumătate de primul spital”, a povestit Gabriel Torje în podcastul lui Cătălin Măruță.
„Înainte să moară, a simțit lucrul acesta și a chemat neamurile, unchi, mătușe, tot la Timișoara. El a vrut să moară la București. Nu am avut cum să mă duc la spital în prima zi în care l-au internat, pentru că am avut meci cu Dinamo. El a fost internat, era la Terapie Intensivă. M-am dus joi la el să vorbesc cu el, conștient fiind. Mi-a spus: Ai grijă de Vlad, de Andrei, de Teo, de Larisa, de mama și fii bărbatul casei, cum ai fost și până acum, că eu o să mor. Îți dai seama ce am zis atunci?! Lasă, poate halucinează. A doua zi dimineață a făcut infarct, a fost intubat și marți seara a murit”, a adăugat sportivul.