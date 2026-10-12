Kremlinul îi răspunde lui Zelenski și se arată dispus să oprească atacurile pentru o singură zi, dar nu comentează „armistițiul energetic” anunțat de Trump

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Kremlinul ar putea respecta doar o singură zi de armistițiu în Ucraina, în ziua organizării unor eventuale alegeri, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.
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„Dacă Kievul vrea cu adevărat să organizeze alegeri, atunci preşedintele rus, comandantul-şef, va fi pregătit să dea ordinul ca Ucraina să nu fie atacată în ziua alegerilor, numai în ziua alegerilor”, a subliniat Peskov, citat de AFP.
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat la rândul lui că Volodimir Zelenski „nu merită” un armistiţiu pentru a organiza alegeri în Ucraina.
În ceea ce privește armistițiul energetic anunțat duminică de președintele american Donald Trump, Kremlinul a refuzat să comenteze, dar a susținut că menține „contacte”, cel mai probabil cu partea americană.
„Contactele continuă. Imediat ce vom avea ceva de spus în acest subiect, vă vom informa cu siguranţă”, a spus Peskov.
După o discuție telefonică purtată vineri cu liderul autocrat rus Vladimir Putin, Donald Trump i-a cerut sâmbătă lui Volodimir Zelenski să renunțe la putere. Președintele ucrainean a cerut un armistițiu total de 60 de zile pentru a organiza alegeri. Așa cum era de așteptat, Kremlinul a refuzat atât propunerea lui Zelenski, cât și apelul lui Trump la un armistițiu energetic „cu efect imediat”.
Constituția Ucrainei interzice organizarea de alegeri pe timpul legii marţiale, care se află în vigoare de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Rusia nu este pe atât de interesată de alegerile din Ucraina pe cât de posibilitatea de a provoca un haos total în țara vecină prin ridicarea legii marțiale.
Și totuși, eventualele alegeri s-ar confrunta cu probleme serioase de organizare și legalitate, ținând cont de faptul că rușii bombardează zilnic, o parte din teritoriul ucrainean este ocupat de armata rusă și milioane de oameni sunt strămutați.