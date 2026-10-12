Kremlinul îi răspunde lui Zelenski și se arată dispus să oprească atacurile pentru o singură zi, dar nu comentează „armistițiul energetic” anunțat de Trump

Kremlinul ar putea respecta doar o singură zi de armistițiu în Ucraina, în ziua organizării unor eventuale alegeri, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

„Dacă Kievul vrea cu adevărat să organizeze alegeri, atunci preşedintele rus, comandantul-şef, va fi pregătit să dea ordinul ca Ucraina să nu fie atacată în ziua alegerilor, numai în ziua alegerilor”, a subliniat Peskov, citat de AFP.

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat la rândul lui că Volodimir Zelenski „nu merită” un armistiţiu pentru a organiza alegeri în Ucraina.

Kremlinul refuză în tăcere armistițiul anunțat de Donald Trump

În ceea ce privește armistițiul energetic anunțat duminică de președintele american Donald Trump, Kremlinul a refuzat să comenteze, dar a susținut că menține „contacte”, cel mai probabil cu partea americană.

„Contactele continuă. Imediat ce vom avea ceva de spus în acest subiect, vă vom informa cu siguranţă”, a spus Peskov.

Rusia vrea un haos total în Ucraina

Constituția Ucrainei interzice organizarea de alegeri pe timpul legii marţiale, care se află în vigoare de la începutul invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022. Rusia nu este pe atât de interesată de alegerile din Ucraina pe cât de posibilitatea de a provoca un haos total în țara vecină prin ridicarea legii marțiale.