PSD condiționează votul pentru Guvernul Luca Niculescu dacă acesta reușeste să convingă PNL și UDMR să-l sprijine

PSD condiționează votul pentru Guvernul Luca Niculescu dacă acesta reușește să convingă PNL și UDMR să-l sprijine. Sorin Grindeanu amenință că dacă nu va exista o majoritate PSD-PNL-UDMR pentru Cabinetul Niculescu, atunci „se intră pe scenariul anticipatelor”.

Scenariul alegerilor anticipate este „tot mai real” pentru PSD, anunță Sorin Grindeanu

Scenariul alegerilor anticipate devine tot mai plauzibil, a declarat luni Sorin Grindeanu, preşedintele PSD. Într-o conferinţă organizată după şedinţa Biroului Permanent Naţional, în care social-democrații au decis cu privire la susținerea Guvernului Luca Niculescu, Grindeanu a anunţat constituirea unei comisii speciale pentru analiza legislaţiei electorale.

Potrivit liderului social-democrat, tensiunile politice actuale fac ca organizarea de alegeri anticipate să fie o posibilitate tot mai reală. „Acest scenariu pare a fi unul tot mai real, având în vedere neînţelegerile politice”, a declarat Grindeanu.

Totuşi, el a subliniat că „nu este un scenariu de dorit”, dar ar putea deveni inevitabil în perioada următoare.

PSD va susține Guvernul Luca Niculescu doar dacă obține majoritate parlamentară cu PSD și UDMR

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că partidul său va susține guvernul condus de Luca Niculescu doar dacă acesta obține o majoritate parlamentară cu PNL și UDMR, altfel considerând alegerile anticipate o opțiune tot mai probabilă. PSD a exclus sprijinirea unui guvern tehnocrat sau hibrid.

În timpul conferinței de presă de luni, Sorin Grindeanu a mai declarat că PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru formarea unui guvern condus de un premier social-democrat. Liderul PSD a precizat că Luca Niculescu trebuie să formeze „un guvern pentru oameni”, axat pe relansarea economică și creșterea nivelului de trai, susținut de o majoritate parlamentară stabilă și transparentă.

„PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate şi să primească mandatul să învestească un guvern cu prim-ministru din partea Partidului Social-Democrat. Luca Niculescu nu e prim-ministrul PSD, e independent, cerem efort comun al tuturor partidelor responsabile.

Nu e concurs de a arunca vina unul pe altul. Să nu se mai facă calcule politice. Vor să dea un vot de conjunctură și de a doua zi să dea picioare în gură în Parlament. Cerem un efort comun de la PNL și UDMR. Nu se va înțelege treaba asta, se intră pe scenariul anticipatelor”, a spus Sorin Grindeanu, în timpul conferinței de presă de luni, de la sediul PSD.

PSD face o comisie de analiză a legislației electorale

Sorin Grindeanu a anunțat că BPN al PSD a votat și pentru înființarea unei comisii de analiză a legislației electorale. Comisia va fi condusă de fostul vicepremier Marian Neacşu, alături de liderii grupurilor parlamentare ale PSD, Ovidiu Popa şi Daniel Zamfir.

„Ei trebuie să analizeze cadrul legislativ în acest moment legat de posibilul scenariu al alegerilor anticipate parlamentare şi ce eventuale modificări sunt necesare astfel încât să putem să avem şi un cadru legal, cât mai repede”, a explicat Grindeanu.

Social-democrații exclud un guvern tehnocrat

Potrivit lui Grindeanu, PSD nu își dorește alegeri anticipate, însă recunoaște că acestea ar putea deveni inevitabile în lipsa unei soluții politice viabile.

„Nu este un scenariu bun, dar poate fi de neevitat. Vom porni un joc de domino care, la un moment dat, ar putea să nu mai fie oprit”, a avertizat liderul social-democrat.

În același timp, Grindeanu a exclus categoric posibilitatea unui sprijin acordat pentru un guvern tehnocrat sau pentru o formulă guvernamentală hibridă PSD-tehnocrat.

„Noi răspundem de voturile PSD – 127 – care pot să fie sau nu. Putem avea majoritate de 233 prin vot conjunctural, dar cerem o majoritate asumată”, a punctat liderul PSD, subliniind că nu va accepta compromisuri care să pună în pericol stabilitatea politică a țării.

Grindeanu susține că UDMR va intra la guvernare în situația în care PSD și PNL își asumă decizia

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că, în cazul formării unui guvern PSD-PNL, UDMR ar urma să li se alăture.

„Să dea Dumnezeu să ajungem în situaţia în care şi PSD şi PNL intră asumat la guvernare, o să vedeţi că intră şi UDMR-ul, din ce am înţeles eu de la domniile lor”, a spus Grindeanu, potrivit News.ro.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat anterior că în partid nu există un „apetit” pentru guvernare, însă Grindeanu a explicat că decizia finală a UDMR depinde de structura coaliţiei.

„Hunor spune aşa: intrăm dacă există un guvern PSD-PNL-UDMR. Nu intrăm dacă e doar PSD-UDMR, fiindcă numai ce am făcut parte totuşi dintr-o coaliţie care l-a propus pe Siegfried şi din multe alte motive”, a detaliat liderul PSD.

Grindeanu a mai spus că UDMR este un partid „asumat” şi nu consideră că ar avea motive să critice formaţiunea condusă de Kelemen Hunor. „Nu fuge cum încearcă să facă alţii, dar încearcă să-şi justifice acţiunile politice de până acum”, a mai adăugat el.

USR respinge categoric un guvern cu PSD

De cealaltă parte a spectrului politic, liderul USR, Dominic Fritz, a reiterat poziția fermă a partidului său împotriva oricărei forme de colaborare cu PSD. După o întâlnire cu Luca Niculescu, Fritz a declarat că USR ar putea vota un guvern format din PNL și UDMR, dar fără participarea PSD.

„Am avut o discuție sinceră, deschisă, cu premierul desemnat Luca Niculescu. I-am transmis că USR rămâne consecvent cu angajamentele asumate în fața alegătorilor, adică nu vom mai forma un guvern cu partidul care este responsabil pentru acest blocaj”, a declarat Dominic Fritz, după discuțiile cu premierul desemnat de luni.

Liderul USR a adăugat că este dispus să analizeze cu deschidere o formulă de guvernare PNL-USR-UDMR, menționând și varianta unei „rotative” între cele trei partide, propunere pe care USR a avansat-o încă de acum câteva luni.

Luca Niculescu continuă discuțiile cu partidele pentru formarea Guvernului

Premierul desemnat, Luca Niculescu, spune că negocierile pentru formarea unui guvern sunt în curs de desfășurare și că există progrese față de săptămâna precedentă.

„Până joi avem timp să dăm răspunsul. Sunt partide care vor vota acest guvern, iar discuțiile continuă. Aș prefera un guvern politic sau o formulă mixtă, politico-tehnocrată”, a declarat Niculescu.