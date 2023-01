Un serial românesc despre un agent secret al lui Ceaușescu, nominalizat la Festivalul de Film de la Berlin. „O interpretare fantastică“

Începând cu ediția din acest an, care se va desfășura între 16 și 26 februarie, Festivalul Internațional de Film de la Berlin va introduce un premiu dedicat serialelor, în cadrul categoriei Berlinale Series.

Printre nominalizați se numără și „Spy/Master”, filmat pentru HBO în București și Budapesta și produs de Proton Cinema (Ungaria) și Mobra Films (România), în colaborare cu Warner TV Serie (Germania).

Alec Secăreanu și Ana Ularu, în distribuție

Acțiunea primului serial românesc nominalizat la Berlinale este plasată la apogeul Războiului Rece și prezintă o săptămână din viața lui Victor Godeanu (Alec Secăreanu), mâna dreaptă a lui Nicolae Ceaușescu și cel mai important consilier al dictatorului. Godeanu are însă un secret: este agent dublu și trebuie să fugă din România înainte să fie deconspirat.

Pentru a rămâne în viață, Godeanu se folosește de o călătorie diplomatică în Germania pentru a fugi în Statele Unite ale Americii. Ajutat de o agentă Stasi sub acoperire și fostă iubită (Svenja Jung), dar și de un agent CIA (Parker Sawyers), Godeanu trebuie să evite agenții KGB și spionii propriei țări (Ana Ularu și Laurențiu Bănescu). În același timp, e conștient că dezertarea îi pune soția (Andreea Vasile) și fiica (Alexandra Bob) în pericol de moarte.

Recomandări Pentru mine, cel mai mare intelectual român a fost maghiar. Anticomunist, el a criticat naționalismul tembel, și maghiar, și românesc. Marele prieten a murit

Scenariul „Spy/Master” este scris de Adina Sădeanu și Kirsten Peters, regia poartă semnătura lui Christopher Smith, iar producător creativ este Ioanina Pavel.

Actrița Svenja Jung Foto: Katalin Vermes

Directoare de la Berlinale: „E un spectacol foarte bun”

„Suntem foarte onorați că am fost selectați la Berlinale și că vom putea aduce «Spy/Master» în fața publicului de festival, arătând că putem crea producții TV de succes în România, la fel cum au făcut-o și autorii de cinema”, a declarat Ioanina Pavel.

„Este un spectacol foarte bun pe care HBO ni-l oferă. Are imagini incredibile și o interpretare fantastică. Nu am încercat să ne concentrăm pe drame istorice la ediția din 2023, dar acest serial ni s-a părut foarte relevant astăzi. Oamenii l-ar fi privit altfel înainte ca Rusia să invadeze Ucraina”, a declarat pentru Variety Julia Fidel, directoarea categoriei Berlinale Series.

Lista serialelor nominalizate la cea de-a 73-a ediție a Festivalului de la Berlin este completată de „The Good Mothers” (Italia), „Arkitekten” (Norvegia), „Dahaad” (India), „Why Try to Change Me Now”, „Agent” (Danemarca) și „Bad Behavior” (Australia).

GSP.RO Cum arată soția lui Victor Pițurcă. Apariție rară a doamnei Mia, care îl crește pe băiatul antrenorului și al Vicăi Blochina

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro ȘOC! Anunțul ULUITOR al lui Liviu Dragnea! Nimeni nu se aștepta la asta!

Viva.ro Multora nu le-a venit să creadă! Au apărut imaginile cu Bianca Drăgușanu fără perucă și extensii. Ce au văzut oamenii în poze

Observatornews.ro Un german se plânge de ”năravurile” unor români care s-au mutat la el în cartier: "Au tranșat un porc afară, la 30 de grade"

Știrileprotv.ro Accident înfiorător filmat în Sebeș. Un tânăr de 21 de a murit după ce a intrat cu mașina într-un sens giratoriu. A fost scos inconștient dintre fiarele contorsionate

FANATIK.RO Patru zodii care dau lovitura pe final de ianuarie. Lux și opulență până la sfârșitul anului

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 16 ianuarie 2023. Scorpionii ar fi de dorit să evite să se amestece în problemele celor din anturaj, fără permisiunea acestora

PUBLICITATE Cum să începi ziua ca să te simți și să arăți bine! Avem 11 idei din care să-ți alegi