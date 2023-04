Lituaniana Vica Blochina a devenit încet-încet o adevărată vedetă a divertismentului din România. Fosta balerină a participat în mai toate reality-show-urile din ultima vreme, iar în acest an ea a fost concurenta cel mai bine cotată de la Survivor România.

Invitată la podcastul „Tare de tot”, Vica Blochina, care a dansat ani la rând în renumitul bar de noapte „Melody”, a vorbit despre banii pe care îi câștigă. Fosta amantă a lui Victor Pițurcă a enumerat afacerile pe care le are, care în ultima perioadă nu au mai mulțumit-o din punct de vedere financiar.

Vica Blochina a pornit în aventura vieții sale când a ajuns în România cu o trupă de balerine venite din Lituania ca să câștige un ban cinstit. Fosta balerină a dus întotdeauna o viață de lux și i-a plăcut să fie mereu răsfățată de persoanele din jurul ei.

„Am linia mea de haine. Vindem haine în Cipru și în Mykonos. Am magazinele online cu lenjerii, chestii de casă, costume de baie. Am contracte de imagine, am emisiunea mea pe YouTube. Emisiunea este strict despre viața mea”, a spus Vica despre afacerile sale.

„Am avut momente când făceam 2.000 – 3.000 de euro pe lună și a fost foarte greu”

La podcast, fosta concurentă de la Survivor România 2023 a mărturisit că în ultimul an vânzările la magazinele sale online au scăzut foarte mult. Înainte, Vica Blochina câștiga peste 20.000 de euro pe lună, iar acum abia dacă mai face 2.000 de euro.

„Anul trecut a fost unul foarte greu pentru mine. Dacă acum doi ani făceam între 20.000 și 40.000 de euro pe lună din afacerea mea online, anul trecut am avut momente când făceam 2.000 – 3.000 de euro pe lună și a fost foarte greu.

Eu vorbesc despre viața mea, stai puțin! Ești nebun? Cu 3.000 de euro ce să fac? Gaz și lumină, 1.000 de euro. Aveam leasing la mașină 80 de milioane (8.000 de lei). Am dat-o, slavă Domnului, că nu mai puteam. Am scăpat de ea.

Eu am fete care fac-mi fac curat în casă. Le dau 250 de lei pe zi. Una dintre ele are pensia 1.500 de lei și am întrebat-o cum trăiește. Mi-a spus că face o ciorbă și mănâncă zile la rând din ea”, a transmis Vica Blochina, la podcast-ul „Tare de Tot”.

„Eu mi-am cumpărat geanta cu 10.000 de euro, dar nu aveam bani de benzină și nici pentru cartelă telefonică”

Vica Blochina a povestit că a avut perioadă în care nu avea niciun ban, dar conducea mașină scumpă și nu avea bani de benzină. Fosta balerină nu a avut bani nici să își încarce cartela de telefon.

„Mă duc uneori la supermarket și mă gândesc cum ar fi dacă eu nu aș putea să îmi cumpăr ce îmi doresc. Nu vorbesc despre haine. Sunt o persoană foarte risipitoare. Nu trăiesc pe caiet. Era o perioadă când trăiam pe caiet. Nu stau banii la mine. Trebuie să cheltui neapărat.

A fost o perioadă când aveam Porsche Cayenne și geantă Hermes. Eu mi-am cumpărat geanta cu 10.000 de euro. Aveam telefon Vertu cu cartelă reîncărcabilă. Nu aveam bani să bag benzină. Puneam benzină de 50 de lei și nu aveam bani nici pentru cartela de telefon. (…) Dacă mă scuturai nu aveam niciun ban și ăștia ziceau «mamă, ce milionară!»”.

