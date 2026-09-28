O femeie din Trieste, Italia, și-a lăsat Audi-ul la un service după ce mașina s-a defectat, convinsă că automobilul va rămâne acolo până la reparare. Câteva săptămâni mai târziu au început însă să-i vină amenzi, iar sancțiunile acumulate au ajuns la aproximativ 7.000 de euro, relatează publicația Il Piccolo.

Prima amendă a venit după aproximativ două săptămâni

Povestea a început în mai 2024, când femeia, o avocată de aproximativ 50 de ani din Trieste, se afla în zona Cervignano del Friuli și Audi-ul său a avut o defecțiune la sistemul de direcție. Mașina a ajuns astfel într-un service pentru reparații. Numai că automobilul nu ar fi rămas în atelier. Pe 15 iulie 2024, proprietara a primit o notificare neașteptată: Audi-ul fusese amendat pentru că fusese parcat într-un loc rezervat persoanelor cu dizabilități.

Femeia știa că nu fusese ea la volan și a început să-i ceară explicații mecanicului, dar mare i-a fost mirarea când a descoperit că prima amendă nu a fost însă și ultima. Au urmat alte sancțiuni, iar totalul ar fi ajuns la aproximativ 7.000 de euro. Proprietara a fost nevoită să reconstituie deplasările făcute cu automobilul și să conteste amenzile pe care spune că nu le-a provocat.

Și-a căutat mașina folosin Google Street View

La un moment dat, proprietara a decis să încerce să afle singură unde se află automobilul. A căutat pe Google Street View zona în care locuia mecanicul și a observat ceva ce i-a atras imediat atenția. În imaginile disponibile online apărea chiar Audi-ul ei, parcat în fața casei mecanicului.

Situația s-a complicat și mai mult când polițiștii l-au prins pe mecanic la volanul Audi-ului, deși avea permisul suspendat. Mai mult, mașina avea deja interdicție de a circula, dar ar fi fost folosită în continuare. Cu alte cuvinte, nici mecanicul nu avea voie să conducă, nici mașina nu mai avea voie să fie pe drum. În Italia, o mașină poate primi interdicție de a circula pentru datorii neachitate, inclusiv taxe sau amenzi.

Amenzile de 7.000 de euro au fost doar începutul

Pentru că Audi-ul era înmatriculat pe numele femeii, multe dintre amenzi au ajuns direct la ea și, de fiecare dată, proprietara a trebuit să explice autorităților că nu se afla la volan și să indice cine folosise, de fapt, mașina. Pentru comunicarea datelor șoferului există un termen de 60 de zile de la primirea notificării, iar nerespectarea lui poate aduce o nouă amendă. Așa a ajuns femeia nu doar cu sancțiuni de mii de euro pe numele ei, ci și cu obligația de a demonstra că Audi-ul fusese folosit de altcineva în perioada în care se afla la service.