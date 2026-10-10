Cel puțin cinci persoane au fost rănite după un atac cu rachetă efectuat sâmbătă de rebelii din Yemen asupra aeroportului din Riad, a declarat o sursă diplomatică, potrivit AFP.

Rebelii „Houthi atacă ținte civile. Aeroportul din Riad este o țintă civilă”, a declarat această sursă diplomatică.

Potrivit acesteia, o rachetă a atins aeroportul în jurul orei locale „15:00”.

Trei surse au declarat pentru AFP că autoritățile saudite au decis să evacueze aeroportul. În plus, pasagerii au fost îndemnați să verifice situația zborurilor înainte de a se duce la aeroport.

Un pasager a mărturisit că a auzit o explozie în timp ce aștepta să se îmbarce.

Cele cinci persoane rănite au fost transportate la spital și internate la terapie intensivă, conform unei surse medicale.

„Zeci de persoane au fost rănite pe aeroport, majoritatea cetățeni saudiți. Cel puțin cinci dintre ele, toate saudite, se află la terapie intensivă”, a declarat sursa, precizând că victimele au fost transportate la spital cu elicoptere.

În acest context, medicii au fost chemați la spitale pentru o „situație de urgență”. „Ni s-a spus că ne confruntăm cu o «situație de urgență gravă». Persoanele rănite sunt transferate la diverse spitale din capitală”, a spus o sursă din domeniul medical.

Rebelii Houthi au mai atacat aeroportul din Riad în ultimele zile, după ce au avertizat companiile aeriene să ocolească Arabia Saudită.