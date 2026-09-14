FCSB, încă un pas greșit în Superliga. A remizat cu Petrolul Ploieşti, scor 2-2, pe Arena Națională

FCSB a terminat la egalitate luni seara, 14 septembrie 2026, pe teren propriu, scor 2-2, cu gruparea Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă, relatează News.ro.

Pe Arena Națională, ploieştenii au deschis rapid scorul, după ce Bran Flores i-a trimis lui Nlundulu, iar acesta a înscris în minutul 3.

După șase minute, Garita a fost faultat de Ţuţu în careu şi s-a dictat penalti, pe care Ofri Arad l-a transformat în minutul 14, după aproape patru minute de analiză VAR.

De asemenea, Korenica a trimis în bara transversală în minutul 17, apoi Garita a reluat peste poartă, însă golul bucureştenilor a venit în minutul 24, înscris de Korenica.

Târnovanu a intervenit la un şut foarte bun al lui Malula şi a fost avantaj pentru gazde la pauză. În partea secundă, elevii lui Baciu nu au mai fost la fel de incisivi, chiar dacă Garita l-a încercat cu un şut bun pe Zima, în minutul 60, şi golul egalizator al oaspeţilor a picat în minutul 66, înscris de Malula, cu o lovitură de cap, mai scrie News.ro

Pe final la gazde a intrat şi Drăguş, însă tabela a rămas neschimbată, chiar şi cu ocazia lui Boutoutaou din al doilea minut al prelungirilor. FCSB – Petrolul s-a terminat 2-2, primul punct după trei înfrângeri consecutive.