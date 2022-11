Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

În cazul în care, dintr-un motiv sau altul, ai rămas fără „obiectul muncii”, indiferent dacă ești fotograf amator pasionat de artă ori ești fotograf profesionist, trebuie să profiți din plin de ofertele și promoțiile lansate de cei mai importanți retaileri online și să cumperi un astfel de produs la un preț avantajos.

Dacă vrei să fii la curent cu ce se întâmplă azi, 11 noiembrie de Black Friday, urmăreşte LIVE BLOG. Cele mai bune oferte de la eMAG în ziua marilor reduceri!

Și ce prilej mai bun pentru a achiziționa aparatul de fotografiat mult-visat poate fi decât perioada reducerilor de Black Friday? Trebuie să profiți la maximum de discounturile oferite de retailerii online în această perioadă, motiv pentru care îți sugerăm să fii cu ochii pe ofertele pregătite de magazinele online de specialitate și să beneficiezi de cele mai bune discounturi la aceste produse.

De ce să cumperi un aparat foto de Black Friday

Recomandări Sănătatea românească depinde de firmele verișorilor? În loc să construim sute de spitale, noi promitem că zugrăvim câteva zeci

Aparatele foto reprezintă unul dintre cele mai căutate segmente în ultimii ani cu ocazia campaniei Black Friday, evenimentul din an cu cele mai multe reduceri. Iar pasionații de fotografie nu sunt scoși din ecuație, astfel că aceștia pot cumpăra un aparat ieftin și bun.

Aceste aparate au evoluat foarte mult din punct de vedere tehnologic atât ca formă, cât mai ales ca performanțe, într-un război de la distanță cu smartphone-urile, care au miniaturizat tehnologia fotografică și au adus-o la nivelul aparatelor foto profesioniste din urmă cu câțiva ani.

Opțiunile de stabilizare, focalizare și perfecționarea fotografiilor în condiții de întuneric sunt funcții care au fost și sunt în permanență îmbunătățite de la an, la an de cei mai mari producători de aparate de fotografiat.

Dincolo de aceste funcții, un aparat foto performant se bazează întotdeauna pe un obiectiv de ultimă generație pentru că doar în acest fel poate duce arta fotografiei la un nivel cât mai ridicat. Obiectivele foto sunt optimizate și au dimensiuni compacte pentru ca pasionații de fotogrfie să se bucure de mobilitate absolută.

Indiferent că ești începător în ale fotografiei ori fotograf profesionist trebuie să urmărești toate magazinele virtuale de specialitate, care oferă reduceri-record la această categorie de produse. Nu uita că cele mai bune oferte se epuizează în primele ore, așa că fii pe fază și introdu în coșul de cumpărături produsele preferate în materie de fotografie.

Recomandări „O să ne zboare pe toţi de aici!”. Locuitorii din Doiceşti au aflat din întâmplare de demolarea turnurilor de peste gard, unde se ridică minicentrala nucleară

Aparate foto instant

Cele mai ieftine aparate de fotografiat sunt cele de tip instant, iar unul dintre cele mai bune modele este Fujifilm Instax Mini 11 Aparat Foto Instant Lilac Purple. Blițul de înaltă performanță calculează automat luminozitatea înconjurătoare și regleaza în consecință viteza obturatorului, motiv pentru care nu este necesara nici o setare specială. În același timp, acest aparat foto surprinde fundaluri luminoase și subiecte luminoase chiar și în scene întunecate.

Dacă vrei să-ți faci selfie-uri cu care să stârnești invidia prietenilor, aparatul foto instant Canon Zoemini S2 Aparat Foto Instant Turcoaz închis poate fi o variantă pentru tine. Selfie-urile le faci cu ajutorul oglinzii și inelului luminos, iar poziția o verifici cu vizualizarea în timp real prin intermediul aplicației Canon Mini Print. Cu o durată de utilizare a bateriei de până la 25 de fotografii și un slot pentru card de memorie Micro SD pentru situațiile când rămâi fără hârtie este foarte simplu să creezi amintiri minunate.

Recomandări INTERVIU. Șeful eMAG explică cum se formează prețurile de Black Friday: „Singura zi din an când comerțul online îl depășește pe cel tradițional”

Pasionaților de fotografie cu dare de mână le recomandăm aparatul de fotografiat Kodak Mini Shot Combo 3 Retro Aparat Foto Instant 10 Mpx cu Imprimare Yellow. Minishot Combo 3 Retro utilizează tehnologia avansată de imprimare termică prin sublimare D2T2-4 PASS pentru a produce fotografii frumoase și de lungă durată. Imprimarea se realizează prin aplicarea succesivă pe hârtie a trei culori (galben, magenta și cyan) și apoi prin laminarea lor, ceea ce o face foarte rezistentă la amprente, apă și umiditate. Fotografia rezultată are până la 16,7 milioane de culori, care nu se estompează în timp datorita tehnologiei utilizate.

Aparate foto profesionale

Din gama aparatelor de fotografiat profesionale, un produs care oferă un raport preț/calitate foarte bun este Canon EOS M50 II Aparat Foto Mirrorless 24MP Kit cu Obiectiv EF-M 15-45mm F/3.5-6.3 IS STM Negru. Indiferent de conținutul creat, acest aparat foto îți oferă mai multe moduri de lucru plus o calitate uimitoare a imaginii, care te va face să te deosebești de mulțime. Cu o ieșire HDMI clară și conexiune pentru microfon plus suport pentru obiective interschimbabile și streaming în timp real pe YouTube îți poți spune povestea cu pasiune fie că realizezi fotografii sau filme sau faci streaming.

Un alt aparat din gama premium este Aparat Foto DSLR Nikon D7500 20.9MP CMOS 4K Body, care oferă aceeași calitate a imaginii ca la vârful de gamă D500. Dispune de senzor în format DX de 20,9 MP. EXPEED 5, senzor de măsurare RGB de 180K pixeli și sistem de recunoaștere a scenei avansat. Poți fotografia cu expuneri precise și compoziții dinamice, monitorul subțire cu înclinare de 8 cm și funcțiile AF și de declanșare prin intermediul comenzilor tactile te ajută când pozezi cu vizualizare în timp real.

Aparatul Olympus OM-D E-M10 Mark IV Kit cu Obiectiv 14-42mm Black vine cu un ecran tactil de 3,0 inch, care are un design înclinat de 180° pentru a lucra din diferite unghiuri, precum și un vizor electronic OLED de 2,36 m. Fuincțiile incorporate Wi-Fi și Bluetooth permit conectarea camerei la un smartphone sau la o tabletă pentru partajarea directă a imaginilor sau pentru a controla camera de la distanță de la dispozitivul mobil. Sistemul de stabilizare a imaginii pe 5 axe cu compensarea a până la 4,5 stopuri îți permite să faci fotografii din mână foarte clare.

Aparate foto Polaroid

Stilul vechi este la modă, de aceea cele mai bune aparate foto instant sunt încă de actualitate, chiar și acum, în era digitală. Portabilă, de dimensiuni compacte și potrivită aproape peste tot, Camera foto instant Polaroid Go Alb poate fi noul tău partener în creativitate. Nu ai altceva de făcut decât să alegi locul și lumina potrivite și să-ți faci un selfie cu ajutorul autodeclanșatorului. Aparatul este dotat cu baterie Li-Ion incorporat, bliț integrat și are o plajă de focalizare cuprinsă între f/12 și f/52.

Aparatul de fotografiat Polaroid Now+ Instant i-Type Blue Gray este cea mai creativă cameră foto creată vreodată de brandul american. Este aparatul instant analogic modernizat, care oferă și mai multe instrumente creative. Poți obține 5 filtre noi pentru obiective și să deblochezi două instrumente suplimentare – prioritate de diafragmă și modul trepied – în aplicația Polaroid pentru smartphone. Ai la dispoziție funcții precum light painting, expunere dublă, modul manual și multe altele plus un suport pentru trepied.

Un alt produs de un nivel calitativ ridicat pe care ți-l recomandăm este Polaroid Now Camera Foto Instant i-Type Everything Box White. Sistemul unic de focalizare automată cu două lentile cu care este dotat acest aparat incorporează o pereche de obiective pentru a se potrivi cu două game de focalizare distincte. Obiectivul de aproape are un interval de focalizare de 55 cm-131 cm, în timp ce intervalul de focalizare fix al obiectivului de distanță este de 61 cm la infinit. În plus, camera comută automat între cele două, în funcție de cât de departe sau de aproape este subiectul pe care îl fotografiezi.

Vezi alte aparate foto şi accesorii în oferta F64 de Black Friday 2022!

La eMAG, de Black Friday 2022, poţi achiziţiona aparatul foto DSLR Canon EOS 2000D,24.1 MP, Negru + Obiectiv EF-S 18-55mm IS II la preţul de 1.999 de lei.

Pachetul atractiv DSLR Canon EOS 4000D,18.0 MP, Negru + Obiectiv EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 III Negru + Geanta + Card de memorie 16 GB costă 1.699 de lei.

Mai poţi opta pentru pachetul aparat foto Mirrorless Sony Alpha A7II, 24.3 MP, Full-Frame, Wi-Fi, NFC, E-Mount, ISO 50–25600, Negru + Obiectiv SEL2870 28-70mm, Negru la 4.799 de lei sau Panasonic Lumix DC-TZ200 Aparat Foto Compact 20.1MP Obiectiv Leica la 2.200 lei.

Pentru mai multe oferte accesează pagina de Black Friday 2022 a magazinului eMAG.

De Black Friday se sărbătorește întotdeauna tehnologia care, evident, costă, iar acest lucru este valabil și în cazul aparatelor de fotografiat. Dacă ai urmărit de-a lungul anului cele mai noi lansări în materie de aparate foto ești la doar un click distanță să le descoperi la prețuri foarte avantajoase. Așadar, de Black Friday poți să îți achiziționezi aparatul mult-visat, fie că ești fotograf amator și vrei să treci la următorul nivel, fie că ești deja profesionist, care vrei să faci un upgrade la instrumentele de lucru. Cu siguranță te vei simți mai bine folosind produse de calitate, care te ajută să pui în practică pasiunea pentru fotografie la cel mai înalt nivel. În funcție de nevoile și de preferințele tale poți alege produsele cele mai potrivite pentru tine, însă pentru a face asta primul pas este să cercetezi oferta.

Vezi şi telefoane ieftine sub 1.000 de lei de Black Friday 2022!

Poate te interesează şi televizoare 4K Ultra HD de Black Friday 2022, aragaze la ofertă de Black Friday 2022, cât costă iPhone 14 la eMAG de Black Friday 2022 sau Laptopuri Ieftine De Black Friday 2022.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un străin venit să lucreze în România, șocat de ce a văzut. A povestit despre experiența trăită

Playtech.ro Părintele Calistrat, REACŢIE uluitoare după ce a lovit o femeie! Legătura NEŞTIUTĂ până acum dintre cei doi

Viva.ro Cum arată astăzi Noni Ene, băiețelul din reclama la brânză topită, care rostea replica 'Dacă mă sărută data viitoare?'

Observatornews.ro În 2012 plecau în Spania, dar gândul le era doar la România. Cum s-au schimbat părerile Denisei şi ale lui Alex în 10 ani

Știrileprotv.ro Caz rar în România. Două surori s-au născut exact în aceeași zi, în ani diferiți | GALERIE FOTO

FANATIK.RO Patru zodii care vor trece prin momente complicate până la finalul lunii. Urmeză o perioadă dificilă

Orangesport.ro VIDEO | Un jandarm din Galaţi şi-a agăţat în gard spray-ul lacrimogen şi acesta s-a descărcat în public. Momente ireale

HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2022. Capricornii ajung la concluzii dintre cele mai pesimiste în legătură cu evoluția viitoare a relației de cuplu

PUBLICITATE Black Friday Alert: 5 piese în tendințe, LA REDUCERE