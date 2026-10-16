Un grup de youtuberi americani a petrecut noaptea în Castelul Corvinilor și a vânat fantome: „Este de-a dreptul ireal”

Castelul Corvinilor din Hunedoara, una dintre cele mai spectaculoase fortărețe medievale din Europa de Est, a devenit platoul de filmare al unei „investigații paranormale” realizate de echipa americană de youtuberi Sam și Colby, în cadrul seriei lor de Halloween „Hell Week”. Alături de ei au participat și doi dintre cei mai cunoscuți vloggeri britanici, Dan Howell și Phil Lester.

Tinerii au obținut permisiunea de a rămâne singuri pe parcursul întregii nopți în complexul istoric ridicat în secolul al XV-lea. Încă de la primii pași făcuți în curtea pustie, contrastul dintre grandoarea arhitecturii gotice și liniștea apăsătoare a creat o atmosferă copleșitoare.

Creatorii au recunoscut deschis că sentimentul de a avea întregul domeniu exclusiv la dispoziție a fost „de-a dreptul ireal”.

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Înainte de a începe explorarea pe cont propriu, grupul a fost întâmpinat de un ghid local pe nume Vlad. Acesta le-a oferit, conform ospitalității tradiționale, un pahar de vișinată, prezentat simbolic drept „scut de protecție” împotriva energiilor negative, și le-a explicat miturile locale legate de strigoi și spirite neliniștite.

Phil Lester s-a arătat intrigat de la bun început de posibilitatea contactării unor entități iar Dan Howell s-a declarat un sceptic convins, mărturisind că nu crede în fenomene paranormale.

Aventura nocturnă a fost totodată o incursiune detaliată în istoria zbuciumată a monumentului ctitorit în jurul anului 1440 de Iancu de Hunedoara. Traseul a inclus fosta celulă subterană în care tradiția orală susține că a fost întemnițat domnitorul Vlad Țepeș, dar și Sala Dietei, groapa cu urși și coridoarele secrete recent scoase la lumină de cercetările arheologice.

Unul dintre cele mai încărcate momente a fost oprirea la fântâna adâncă de 38 de metri din curtea interioară. Ghidul le-a reamintit povestea tragică a celor trei prizonieri turci cărora Iancu de Hunedoara le-ar fi promis eliberarea dacă găsesc apă săpând în stâncă. După 15 ani de muncă istovitoare, promisiunea nu a mai fost onorată: Iancu murise, iar soția sa, Elisabeta Szilágyi, a ordonat decapitarea captivilor. Legenda spune că, înainte de execuție, aceștia au lăsat cioplită în piatră celebra replică de reproș: „Aveți apă, dar nu aveți suflet”.

Experimentul de deprivare senzorială din capela medievală

Pentru a verifica dacă între vechile ziduri au rămas sufletele celor torturați în trecut, youtuberii au adus echipamente tehnice de ultimă generație: contoare pentru măsurarea câmpului electromagnetic (EMF), senzori laser de mișcare la 360 de grade, lanterne reactive la atingere energetică și aparate audio de tip Spirit Box. În mai multe încăperi subterane, senzorii și luminile s-au declanșat sincronizat în timp ce grupul adresa întrebări despre trecutul fortăreței.

Punctul culminant al nopții s-a derulat în capela castelului, unde echipa a recurs la „Metoda Estes”, un experiment riguros de deprivare senzorială. Phil Lester a fost izolat complet de mediul înconjurător prin ochelari opaci și căști antifonice conectate direct la un receptor de radiofrecvență. Fără să audă discuțiile colegilor săi, Lester a început să rostească răspicat cuvinte recepționate aleatoriu. Printre acestea s-au numărat „durere”, „acasă”, „sigur” și cifra „trei” — elemente care au coincis în mod bizar cu evocarea celor trei prizonieri otomani care și-au găsit sfârșitul la castel.

La răsăritul soarelui, până și Dan Howell, scepticul grupului, a recunoscut că succesiunea de coincidențe și reacțiile înregistrate de senzori au fost greu de explicat prin logică sau rațiune pură.