Iarnă în toată regula pe Transfăgărășan: drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire după ninsori abundente. Avertismentul DRDP Brașov

Zăpada s-a așternut în strat consistent în zona montană înaltă, transformând Transfăgărășanul într-un sector de drum dificil de parcurs. Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov acționează vineri dimineață cu utilaje de deszăpezire și materiale antiderapante pe DN 7C, în zona alpină, pentru a curăța carosabilul de depunerile substanțiale de omăt.

Ninsorile au început încă de joi seară în zona montană a județului Argeș, iar stratul de zăpadă a continuat să crească peste noapte. Reprezentanții DRDP Brașov atrag atenția că fenomenele meteo de iarnă nu sunt trecătoare, prognoza indicând ninsori și temperaturi scăzute pe creste și în perioada imediat următoare.

Drumarii le cer conducătorilor auto să manifeste prudență maximă și să nu se aventureze pe acest tronson dacă autovehiculele nu sunt pregătite corespunzător. Responsabilii de la drumuri au precizat că se acționează susținut pe sectorul alpin pentru îndepărtarea acumulărilor masive de zăpadă, subliniind că accesul fără echipare de iarnă poate crea blocaje majore și pericole reale de accidente.

Vizibilitate redusă și temperaturi în scădere la peste 1.600 de metri

Situația din teren a determinat și o reacție rapidă din partea salvatorilor montani. Salvamont Argeș a emis o atenționare oficială pentru turiștii care se află deja la munte sau intenționează să pornească pe traseele din Masivul Făgăraș.

La altitudini mai mari de 1.600 de metri, condițiile meteorologice s-au deteriorat considerabil: vizibilitatea este extrem de redusă din cauza ceții și a viscolului, iar valorile termice au coborât brusc.