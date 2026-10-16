Producția zilnică la Uzina Dacia de la Mioveni a fost redusă la 1.000 de mașini, dar Guvernul pregătește un plan de salvare

Industria auto din România traversează un moment de incertitudine accentuată, iar evoluția de la uzina Automobile Dacia din Mioveni reconfirmă tensiunile din piață. Datele oficiale furnizate de producători arată o scădere severă a ritmului de asamblare, determinată de restrângerea comenzilor externe pe piețele europene și de lipsa de predictibilitate de pe piața locală.

Producția de la Dacia Mioveni a scăzut cu 20% față de anul trecut

În luna septembrie, fabrica de la Mioveni a înregistrat o producție de 23.355 de vehicule, bifând o scădere de aproape 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pentru a se adapta noilor condiții din piață, conducerea a redus volumul zilnic de fabricație la aproximativ 1.060 de autoturisme. Scăderea acumulată pe primele nouă luni ale anului depășește 30.000 de unități, ceea ce înseamnă pierderi semnificative din valoarea de piață a producției estimate, notează publicația Profit.ro.

Uzina Automobile Dacia de la Mioveni are în prezent aproximativ 11.000 de angajați, în scădere după ce aproximativ 1.200 de salariați au părăsit compania în martie 2026 prin plecări voluntare și neînnoirea contractelor pe durată determinată.

Plan guvernamental de urgență pentru menținerea competitivității

Semnalele trase de reprezentanții Renault Group și ai conducerii Dacia au ajuns pe masa autorităților de la București. Un document elaborat la nivelul Ministerului Economiei subliniază necesitatea adoptării rapide a unor măsuri concrete de sprijin. Autoritățile recunosc faptul că România a pierdut teren important în fața altor state precum Maroc, Turcia, Spania sau Slovenia, unde grupul francez operează capacități mari de producție.

Costurile ridicate la energie, presiunea fiscală și creșterea costurilor salariale au transformat România dintr-un punct strategic sigur într-o zonă expusă riscurilor pentru alocarea viitoarelor proiecte industriale ale grupului auto. Pentru a evita o accentuare a declinului, Executivul analizează mai multe direcții de intervenție. Printre acestea se numără susținerea pachetului de debirocratizare la nivel european, măsuri pentru reducerea prețurilor la energie și revizuirea cadrului de sprijin pentru achiziția de vehicule noilor generații.

Programul Rabla și restructurările de personal

Un punct sensibil în dialogul dintre producători și stat rămâne structura programelor guvernamentale de stimulare a pieței auto. Reprezentanții industriei au atras atenția că versiunile recente ale Programului Rabla nu au oferit randamentul scontat, redirecționând o parte importantă din resurse către vehicule importate din afara Uniunii Europene. În planul propus de minister se ia în calcul prelungirea schemei Rabla pentru perioada 2027-2030, cu un buget adaptat cerințelor pieței locale.