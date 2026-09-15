Acțiunile companiilor din domeniul inteligenței artificiale au scăzut luni pe piețele internaționale, după ce lideri ai industriei au cerut încetinirea dezvoltării AI din motive de siguranță, relatează AP.

Acțiunile AI, afectate de temerile privind dezvoltarea rapidă a tehnologiei

Acțiunile companiilor din domeniul inteligenței artificiale au scăzut luni la nivel mondial, după ce lideri ai industriei au avertizat că este necesară o încetinire a dezvoltării AI pentru siguranța omenirii. În același timp, o nouă creștere a prețurilor petrolului a împins temporar randamentul titlurilor de Trezorerie americane pe 10 ani la 5%, pentru prima dată din 2023.

În ciuda presiunilor exercitate asupra Wall Street, creșterile înregistrate de numeroase acțiuni din afara sectorului AI au contribuit la limitarea pierderilor pieței. Scăderea prețurilor petrolului la mijlocul ședinței de tranzacționare a avut, de asemenea, un efect favorabil, iar indicele S&P 500 a coborât cu 0,3%, în condițiile în care în cadrul indicelui au crescut mai multe acțiuni decât au scăzut.

Indicele Dow Jones Industrial Average pierdea 116 puncte, respectiv 0,2%, la ora 14.02, ora Coastei de Est a Statelor Unite, iar indicele Nasdaq Composite era în scădere cu 0,1%, după ce recuperase cea mai mare parte din pierderea de 1,3% înregistrată la începutul ședinței.

Acțiunile din sectorul inteligenței artificiale se află de ceva timp sub presiune, pe fondul îngrijorărilor că prețurile acestora au crescut prea mult în timpul entuziasmului generat de această tehnologie. Temerile au crescut la un nou nivel în weekend, după ce unul dintre cei mai importanți reprezentanți ai industriei, Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a cerut o încetinire deliberată și globală a dezvoltării inteligenței artificiale.

El a invocat probleme de siguranță, inclusiv riscul ca inteligența artificială să devină capabilă să coordoneze un roi de agenți care ar putea prelua controlul asupra întregului internet în următoarele șase până la 12 luni.

Nvidia a scăzut cu 2,8%

Nvidia, companie ale cărei profituri au crescut puternic deoarece cipurile sale sunt utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, a pierdut 2,8%.

Compania a reprezentat cea mai importantă influență negativă asupra pieței, datorită dimensiunii sale foarte mari. SpaceX, care obține o parte din activitatea sa din sectorul AI, a crescut cu 0,4%, după ce Elon Musk a declarat în weekend că este de acord cu Amodei.

SoftBank Group, gigantul japonez care este un investitor important în OpenAI, a pierdut 10,7% la Tokyo, după ce Sam Altman, directorul OpenAI, a susținut la rândul său ideea unei încetiniri. Altman a declarat, de asemenea, într-un interviu acordat revistei Fortune și publicat sâmbătă, că OpenAI ar urma probabil să aștepte până anul viitor pentru o vânzare a acțiunilor sale pe Wall Street. Acest lucru ar putea amâna un aflux important de bani pentru SoftBank și pentru alți investitori care au intrat timpuriu în OpenAI.

Bursa din Coreea de Sud a scăzut cu 3,3%

În Coreea de Sud, indicele Kospi a scăzut cu 3,3%, pe fondul pierderilor înregistrate de cele mai importante două companii ale sale, Samsung Electronics și SK Hynix.

În Statele Unite, președintele Donald Trump a minimalizat necesitatea ca administrația sa să controleze dezvoltarea inteligenței artificiale. El a spus că este îngrijorat de posibilitatea ca Statele Unite să își piardă avantajul în fața Chinei în competiția globală și că victoria în această competiție ar contribui la gestionarea riscurilor generate de dezvoltarea tehnologiei.

Chiar dacă numeroase voci din interiorul și din afara industriei AI au cerut încetinirea dezvoltării pentru protejarea omenirii, Trump a afirmat luni, pe rețeaua sa de socializare, că singura „barieră de protecție” de care are nevoie inteligența artificială „este un PREȘEDINTE PUTERNIC ȘI INTELIGENT (cu IQ ridicat!), iar SUA are unul din plin!”.