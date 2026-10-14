Elon Musk, întrebat de un ministru de externe dacă face „jocuri politice” în războiul ruso-ucrainean: „Suntem cu ochii pe tine”

Ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski l-a întrebat miercuri pe Elon Musk dacă „face jocuri politice” în războiul ruso-ucrainean, după ce un oficial de la Kiev a anunțat că SpaceX, companie a multimiliardarului americano-sud-african, a impus limite asupra serviciilor furnizate de Starlink în Ucraina, perturbând astfel unele misiuni cu drone de luptă, relatează Reuters.

Sikorski i-a amintit lui Musk că Polonia achită abonamentul Starlink pentru Ucraina, un serviciu vital pentru atât supraviețuirea și rezistența țării atacate de Rusia, cât și pentru operațiuni militare împotriva agresorului.

„Hei, @elonmusk, mare om, iar te joci de-a politica folosindu-ți produsele? În calitate de clienți europeni, suntem cu ochii pe tine”, a șeful diplomației poloneze pe contul său de X.

Elon Musk nu a reacționat imediat.

Expresia ironică „mare om” face trimitere la o dispută publică pe rețelele de socializare dintre Sikorski, Musk și secretarul de stat Marco Rubio, din 2025, când șeful Tesla și SpaceX i-a spus ministrului polonez de externe: „Taci, om mărunt”, precizează Reuters.

Conflictul respectiv a izbucnit după ce Elon Musk a afirmat că „întreaga linie a frontului din Ucraina s-ar prăbuși dacă eu aș dezactiva” sistemul Starlink.

Starlink ar fi fost limitat pentru unele operațiuni militare ucrainene

Funcționarea terminalelor Starlink, esențiale pentru comunicațiile militare ucrainene, a fost restricționată brusc în noaptea de marți spre miercuri, conform lui Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui Volodimir Zelenski.

„Forțele noastre de apărare nu au fost avertizate cu privire la această restricție, ceea ce a dus la întreruperea mai multor misiuni”, a declarat Beskrestnov pentru AFP. „Evident, această acțiune nu poate fi o coincidență și este legată de situația politică actuală”, a adăugat el, referindu-se la acordul Trump - Putin privind motorina rusească și la presiunile președintelui SUA asupra lui Zelenski pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor din Rusia.

Pe de altă parte, Kremlinul a susținut că nu știe nimic despre restricționarea serviciilor Starlink în Ucraina, dar i-a transmis lui Elon Musk că și-ar dori ca Ucraina să nu utilizeze Starlink „în scopuri militare”.

Zelenski acuză voalat administrația Trump că nu a mai furnizat informații în legătură cu lansarea unor atacuri rusești

Administrația Trump a amenințat Ucraina că va întrerupe furnizarea de informații, așa cum a făcut pentru o scurtă perioadă în martie 2025, dacă Zelenski va continua să ordone atacuri asupra rafinăriilor din Rusia.

La rândul lui, Elon Musk l-a acuzat săptămâna trecută pe președintele Ucrainei că a ignorat cererile lui Trump de a pune capăt atacurilor asupra rafinăriilor din Rusia.