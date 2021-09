Aanasul este un fruct tropical ce se remarcă nu numai prin gust și aromă, ci și prin conținutul de nutrienți esențiali, inclusiv vitamine, minerale, fibre și antioxidanți. Trebuie subliniat, însă, că efectele sale benefice sunt obținute doar atunci când este consumat în cadrul unei diete sănătoase.

Avantajele consumului de ananas la masa de seară

Ananasul este un fruct cu conținut scăzut de calorii care oferă vitaminele C și B, minerale precum potasiu și magneziu, dar și antioxidanți și fibre. În plus, este suculent și are un gust dulce, plăcut. Prin urmare, reprezintă o opțiune bună pentru a fi consumat la masa de seară, mai ales dacă dorești să slăbești sau să-ți menții greutatea.

Nu exagera cu porția!

Chiar dacă are un conținut scăzut de calorii – o rondea de ananas are aproximativ 45 de calorii – porția trebuie să fie moderată. Ca recomandare, ar trebui să consumi 2-3 rondele de ananas la cină, pentru a-ți potoli foamea. Nu uita că este masa de seară și că pe timpul zilei cu siguranță ai consumat și alte alimente calorice.

Ananasul te ajută să dormi mai bine

Un alt plus al consumului de ananas la cină este și faptul că acesta ajută la îmbunătățirea calității somnului. Contribuie la creșterea nivelului de melatonină din organism, un hormon care joacă un rol major în reglarea odihnei.

În ce situații nu e recomandat consumul de ananas

Consumul de ananas la masa de seară nu este recomandat dacă nevoile calorice au fost deja satisfăcute pentru restul zilei.

Dacă suferi de obezitate sau tulburări metabolice, trebuie mai întâi să te adresezi medicului tău. Unele studii asociază mesele de seară cu o tendință mai mare de a crește în greutate. Și, deși ananasul oferă puține calorii, aceste cazuri speciale trebuie evaluate de către un medic.

Dacă ai probleme digestive, cum ar fi boala Crohn sau sindromul intestinului iritabil, ar trebui să eviți consumul de ananas și alte fructe înainte de a dormi. Acestea pot provoca tulburări digestive și, prin urmare, întreruperi ale somnului. Același lucru se aplică în caz de reflux acid sau malabsorbție a fructozei.

