O femeie de 49 de ani a devenit virală pe Instagram după ce a povestit cum s-a răzbunat pe fostul iubit. Ideile ei „mărunte, dar devastatoare” au atras atenția publicului. Una dintre „pedepse” a fost să-i umfle factura la căldură cu un singur gest banal pe care l-a făcut când a plecat din casă.

Kerry a decis să se răzbune pe fostul iubit din cauza unei despărțiri dureroase

O femeie din Staffordshire, Anglia, a devenit virală pe Instagram după ce a povestit cum s-a răzbunat pe fostul iubit printr-o serie de gesturi „mărunte, dar devastatoare”, potrivit Mirror. Kerry Adams, în vârstă de 49 de ani, a declarat că despărțirea de partenerul ei de lungă durată i-a „distrus lumea”.

Femeia a recunoscut că a fost și mai supărată după ce a descoperit că bărbatul a început o nouă relație la scurt timp.

Femeia i-a umflat factura la căldură cu un gest banal

Cei doi foști parteneri au mai locuit îmăreună încă o lună, după ce bărbatul s-a despărțit de Kerry. În timpul lunii în care încă locuia în casa lor comună, Kerry a decis să acționeze într-un mod neașteptat și a pus în aplicare prima parte a planului de răzbunare.

Femeia știa că la următoarea factură la căldură nu va mai contribui așa că s-a gândit să îi crească prețul cât de mult a putut. Kerry a pornit căldura zilnic, la 28 de grade.

„Am lăsat căldura pornită non-stop, setată la 28 de grade. Știam că nu voi contribui la următoarea factură, așa că mi s-a părut o mică victorie” a spus ea. Deși era extrem de cald, britanica a suportat. „Era ca în Ibiza, dar a meritat”, a mai adăugat ea.

Femeia a luat toate mânerele ușilor din bucătărie

Metoda de răzbunare considerată „extremă” de internauți a fost să ia toate mânerele ușilor de la dulapurile din bucătărie. Femeia le-a demontat pe rând și le-a pus în plasă atunci când fostul partener i-a spus că poate lua orice lucru pe care l-a plătit.

„Am scos toate mânerele dulapurilor din bucătărie. Când m-a întrebat dacă poate să le cumpere înapoi, i-am spus: «Tu mi-ai spus să iau tot ce am plătit, iar eu am plătit pentru ele»”, a explicat Kerry.

Deși recunoaște că a fost o decizia luată din supărare, acum lui Kerry i se pare amuzant gestul pe care l-a făcut.

„A fost o decizie luată pe moment, din supărare. Acum mi se pare amuzant, dar atunci nu vedeam lucrurile așa”, a mai completat ea.

Britanica a primit un val de reacții și povești noi pe Instagram

După ce a postat povestea pe Instagram la începutul acestui an, Kerry a primit un val de mesaje de la oameni care i-au împărtășit propriile experiențe.

„Când mi-am făcut bagajele după despărțire, o prietenă a luat borcanul de zahăr ca să nu-și poată face ceai dimineața”, a scris Rachel.

În ciuda momentului dificil, Kerry consideră despărțirea un punct de cotitură pozitiv.

„Acum i-aș mulțumi. Cred cu adevărat că viața mea e mai bună fără el. Vara aceasta a fost cea mai bună din viața mea; am reluat legătura cu prietenii și am cunoscut oameni noi”, a spus ea pentru Mirror. „Acum mă amuz când mă gândesc la ce am făcut. Da, a fost meschin, dar și terapeutic”, a mai adăugat femeia.

Pe lângă cele două gesturi, Kerry i-a mai aruncat fostului partener și lenjeria intimă de la branduri precum Armani și Calvin Klein.