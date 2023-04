De ce există diferențe între ortodoxism și catolicism?

Mulți oameni se întreabă și în zilele noastre de ce există diferențe între Biserica Ortodoxă și cea Catolică și care sunt aceste diferențe. De asemenea, mulți își pun încă întrebarea de ce sărbătoarea Floriilor și Paștele sunt serbate în zile separate de fiecare dintre cele două biserici, iar acestora le spunem că ortodocșii se bazează pe datele din vechiul calendar iulian, în timp ce la catolici se respectă calendarul gregorian.

Cu toate că aceste deosebiri pot fi importante, ambele tradiții religioase au în comun credința în Dumnezeu, în Isus Hristos și în Sfânta Scriptură ca sursă de revelație divină. Până la urmă, ceea ce contează cel mai mult este faptul că oamenii trebuie sau ar trebui să trăiască în deplină armonie și să se respecte reciproc în această diversitate religioasă pentru simplul fapt că, nu-i așa, cu toții suntem copiii aceluiași Dumnezeu.

Marea Schismă din urmă cu aproape o mie de ani a separat cele două biserici creștine, ceea ce a făcut să apară diferențe tot mai mari, unele dintre ele adâncindu-se cu trecerea timpului. Foarte mulți credincioși sperau însă într-o reunire a Bisericilor și într-o comuniune asemenea celei din timpurile patristice. „Nu cred că greșelile latinilor sunt așa de multe și atât de grave, încât să poată motiva o schismă între Biserici”, spunea Teofilact al Bulgariei (anul 1108 d.Hr.). La rândul său, egumenul cunoscutei mănăstiri italiene de la Monte Casino, Bruno de Segni, spunea pe la anul 1150: „Credem cu tărie că, în ciuda tuturor diferențelor de tradiție și de obiceiuri, între Biserici poate exista o singură familie legată indisolubil de capul ei, Isus Hristos, după care prin credința în El formează și Biserica un singur trup”.

Când și cum s-a separat ortodoxismul de catolicism

Punctul de răscruce pentru cele două biserici a avut loc în urmă cu aproape o mie de ani, iar aici ne referim la Marea Schismă, adică procesul de separare canonică și întrerupere a comuniunii liturgice dintre Bisericile patriarhiilor de la Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim (Biserica Ortodoxă de acum) și Biserica Romei (Biserica Romano-Catolică). Ruptura definitivă a raporturilor formale s-a produs în anul 1054.

Marea Schismă reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din istoria religiei creștine, care a împărțit lumea în cele două mari confesiuni. Până atunci, cele două culte formau o singură Biserică și aveau și încă au în comun Vechiul şi Noul Testament, cultul liturgic, Sfintele Sacramente sau Taine, cinstirea sfinţilor şi a icoanelor, sărbătorile şi tradiţiile religioase. Cu toate acestea, felul de a-și exprima credinţa a dus la crearea unor diferenţe de nuanţă între cele două culte. Ortodocşii au păstrat ritul bizantin şi celebrarea liturghiei Sfântului Ioan Gură de Aur, în timp ce catolicii au continuat cu ritualul latin şi liturghia Sfântului Grigore cel Mare. Astfel, aceste diferenţe de rit bizantin şi latin au divizat cele două religii, iar de atunci între acestea au început să apară diferențe.

Care sunt diferențele dintre ortodoxism și catolicism

În cele ce urmează îți vom spune care sunt cele mai importante diferențe ce există între cele două mari confesiuni, ortodoxism și catolicism.

Originea și istoria celor două religii

Ortodoxismul și Catolicismul au apărut în perioade diferite ale istoriei umanității, precum și în zone geografice diferite. Ortodoxia a apărut în secolul al IV-lea d.Hr., în timpul Imperiului Roman de Răsărit (Bizanț) și a fost influențată de tradițiile creștine ale orașului Alexandria și de marii gânditori creștini greci. Religia ortodoxă este predominantă în Europa de Est și în țările din jurul Mării Mediterane. Pe de altă parte, Catolicismul a început să se formeze mult maid evreme, în secolul al II-lea d.Hr., în Roma, ca urmare a divizării creștinismului în două direcții principale: Ortodoxia și Catolicismul. Biserica Catolică a devenit în timp cea mai mare și mai influentă biserică creștină din lume, în prezent numărând peste un miliard de credincioși.

Cunoașterea lui Dumnezeu

Una dintre cele mai importante se referă la posibilitatea ființei umane de a-l cunoaşte şi chiar de a-l „vedea” pe Dumnezeu. În timp ce creștin-ortodocșii consideră că omul nu este suficient de capabil pentru a-l vedea pe Dumnezeu din cauza naturii sale păcătoase, și asta cel puţin până la mântuire, în schimb, Biserica Catolică este mai îngăduitoare în această privință și le transmite credincioşilor săi că, datorită Duhului Sfânt, dar şi datorită intelectului, oamenii îl vor putea vedea odată pe Dumnezeu. Mai mult decât atât, Dumnezeu este la ortodocși principala sursă din care provin Fiul şi Duhul Sfântul, doctrină care este în concordanţă cu tradiţia apostolică. De partea cealaltă, catolicismul consideră că Duhul Sfânt provine de la Dumnezeu Tatăl şi de la Fiul.

Păcatul originar

O altă diferenţă semnificativă între ortodoxism și catolicism se referă la păcatul originar sau Păcatul lui Adam, care este cel mai nefericit eveniment din istoria omenirii și cu cele mai distrugătoare efecte, mai mult decât toate războaiele și bombele atomice la un loc. Termenul de „păcat Originar” este un termen care provine de la Sfântul Augustin, un sfânt și teolog occidental și teologul primar al Occidentului. Ortodoxismul susţine că Iisus Hristos a fost răstignit pentru a răscumpăra păcatul lui Adam şi al Evei, care a fost transmis oamenilor. Astfel, Fiul, prin răstignire, împlinea o datorie de onoare a omului faţă de Dumnezeu, care le-a promis oamenilor că îl va sacrifica pe Fiul Său pentru izbăvirea tuturor credincioșilor.. Pe de altă parte, în catolicism, păcatul originar semnifică faptul că Dumnezeu l-a pedepsit o singură dată pe om, prin Adam, pentru păcatul strămoşesc după ce a gustat din fructul cunoașterii, făcându-l muritor şi izgonindu-l din Rai.

Organizarea și ierarhia bisericii

Una dintre diferențele fundamentale dintre ortodoxie și catolicism se referă la modul îân care este organizată și ierarhizată instituția bisericii. În ceea ce privește Ortodoxie, liderul spiritual al bisericii este Patriarhul, care este ales de către Sinodul Patriarhal. Ortodoxia nu are o ierarhie la fel de clară și la fel de bine definită ca în cazul catolicismului. În același timp, în ortodoxie, deciziile importante sunt luate în comun de către Patriarh și Sinodul bisericii. Nu există un lider unic care să aibă putere absolută deoarece, în acest caz, majoritatea episcopilor, indiferent de rangul acestora, sunt consideraţi egali. În același timp, cele mai importante decizii sunt luate în comun de către liderii bisericii.

În schimb, în catolicism, insituția Bisericii este condusă de Papa, care este considerat liderul spiritual al întregii biserici catolice. Papa este considerat reprezentantul lui Dumnezeu pe Pământ și acesta deține puterea de a face declarații ex-cathedra (n.n. – din catedră), care sunt considerate infailibile și obligatorii pentru toți credincioșii catolici. Papa deține cea mai mare funcţie şi putere în această confesiune. De asemenea, spre deosebire de ortodoxism, catolicismul are o ierarhie bine definită, cu cardinali, episcopi și preoți. Toți aceștia au responsabilități clare și bine stabilite.

Semnul crucii

După cum bine se știe, atunci când se închinăm credincioșii fac semnul crucii, însă și aici există o diferență între cele două culte. Astfel, ortodocșii fac semnul crucii mai întâi la frunte – în numele Tatălui, apoi la dreapta – în numele Fiului, la stânga – în numele Duhului Sfânt și apoi spre pământ – Amin. De partea cealaltă, catolicii fac semnul crucii de la stânga la dreapta. Atunci când un credincios ortodox se închină, semnul crucii de la dreapta la stânga vine de la Dumnezeu care binecuvântează omul. În schimb, atunci când un credincios se închină conform simbolisticii catolice, semnul crucii vine de la omul care se adresează lui Dumnezeu. În plus, o altă deosebire constă în faptul că ortodocșii țin primele trei degete unite atunci când se închină, în timp ce catolicii țin palma deschisă.

Teologia și doctrinele religioase

În ceea ce privește teologia și doctrinele religioase, există o serie de diferențe semnificative între catolicism și ortodoxie. În timp ce ambele religii recunosc Sfânta Treime (Tatăl, Fiul și Sfântul Duh) și Învierea lui Isus Hristos, există diferențe semnificative în ceea ce privește interpretarea și aplicarea acestor doctrine.

În catolicism, tradiția și autoritatea papală joacă un rol important în stabilirea doctrinei. De exemplu, în catolicism, există dogma despre infailibilitatea papală, care afirmă că papa nu poate greși în anumite condiții. De asemenea, în catolicism, se practică canonizarea sfinților și venerarea lor.

În ortodoxie, accentul este pus mai mult pe tradiția liturgică și pe interpretarea Sfintei Scripturi de către Sfinții Părinți. În plus, ortodoxia nu are o dogmă clară privind infailibilitatea patriarhului sau a sinodului. În loc de canonizarea sfinților, în ortodoxie se practică canonizarea prin procesul de mărturisire, adică prin recunoașterea martiriului și a vieții sfinte a persoanei.

Practici religioase

Cele două culte, ortodoxismul și catolicismul, au multe practici religioase în comun, așa cum este cazul rugăciunii, spovedaniei și a Sfintei împărtășiri. Cu toate acestea, există și diferențe semnificative în ceea ce privește practicile religioase. În ortodoxie se practică așa-numita consubstanțiere, care se referă la credința că pâinea și vinul rămân pâine și vin, însă devin sfinte prin harul lui Dumnezeu. În catolicism, însă, se practică ceea ce este cunoscut sub denumirea de transsubstanțiere, adică credința că în timpul Sfintei Împărtășanii, pâinea și vinul devin trupul și sângele lui Iisus Hristos.

În ceea ce privește Postul există diferențe semnificative între ortodoxism și catolicism. Spre exemplu, în ortodoxie, Postul reprezintă o practică mai des întâlnită, cu multe perioade de post în timpul anului, cum ar fi Postul Mare de 40 de zile și Postul Nașterii Domnului, care variază între patru și șase săptămâni, în funcție de rit și de loc. În catolicism există mai multe perioade în care se ține post de-a lungul anului, precum Postul Mare și Postul Adviento (Postul Crăciunului).

Arta și arhitectura religioasă

Ortodoxismul și catolicismul au dezvoltat de-a lungul istoriei stiluri distincte de artă și de arhitectură religioasă. În ortodoxie, spre sexemplu, se găsesc biserici cu o arhitectură mai sobră și mai simplă. Iconografia este o formă importantă de artă religioasă în ortodoxie, iar icoanele sunt considerate obiecte sacre. În plus, acest cult are o tradiție puternică de fresce, care sunt acele picturi murale realizate pe pereții și pe tavanele din biserici. De partea cealaltă, în catolicism, regăsim multe biserici și catedrale grandioase, care afișează o arhitectură impunătoare și decorații bogate. De asemenea, catolicismul are o tradiție bogată în arta sacră, cum ar fi picturile, sculpturile și vitraliile.

Foto: Shutterstock

