O tânără în vârstă de 21 de ani a rănit sâmbătă trei persoane în interiorul unei unități de învățământ din Varşovia, acesta fiind al treilea atac de acest tip din Polonia în mai puţin de o săptămână, în pofida faptului că poliţia a arestat peste 70 de persoane şi a verificat circa 50.000 de şcoli, relatează The Associated Press (AP).

Atacatoarea a folosit un „obiect periculos” împotriva unei adolescente de 17 ani şi a rănit încă două persoane, în vârstă de 17, respectiv, 24 de ani, a declarat pentru AP Jakub Filipiak, purtător de cuvânt al poliţiei din Varşovia. Viețile celor trei victime nu sunt în pericol.

Poliţia poloneză nu a menționat unitatea de învăţământ, dar a precizat că aceasta era deschisă sâmbătă pentru este o instituţie de învăţământ superior.

Atacatoarea nu le cunoştea pe niciuna dintre victimele sale, a precizat poliţia.

Acest atac vine după ce 76 de persoane au fost arestate în ancheta declanșată după două atacuri cu cuțitul în școli, soldate cu un mort și mai mulți răniți, după cum transmite agenția de presă DPA, preluată de Agerpres.

Aproximativ 50.000 de școli din Polonia au fost inspectate la nivel național. „231 de incidente au fost consemnate în total, în care ofițerii de poliție au luat măsuri în legătură cu o suspiciune rezonabilă de fapte penale”, a transmis poliția poloneză.

Joi, o îngrijitoare în vârstă de 37 de ani a fost ucisă și alte două persoane au fost rănite în urma unui atac cu cuțitul comis de un adolescent de 15 ani la o școală din Leszczydol-Nowiny, un orășel situat la circa 70 de kilometri nord-est de capitala Varșovia.

Cu doar 24 de ore înainte, o altă agresiune de o violență extremă a avut loc la Școala Profesională nr. 4 din orașul Ostrołęka, situat la aproximativ 120 de kilometri nord de Varșovia.

În acel caz, un tânăr în vârstă de 19 ani, elev al instituției, a atacat cu cuțitul mai mulți colegi și cadre didactice, rănind nouă persoane înainte de a fi capturat de polițiști într-o zonă împădurită din apropiere.

Premierul polonez Donald Tusk a decis joi ca poliția să efectueze controale în toate școlile.