Peste 1 miliard de oameni suferă în tăcere: Decizia OMS care poate schimba definitiv viața pacienților cu probleme de sănătate mintală

Peste 1 miliard de oameni din întreaga lume trăiesc cu o tulburare de sănătate mintală, iar aproape jumătate dintre cei internați în spitalele de psihiatrie rămân izolați luni, ani sau chiar decenii. De Ziua Mondială a Sănătății Mintale, marcată pe 10 octombrie, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) cere de urgență desființarea modelului bazat pe azile. Potrivit datelor studiului Rare Eurobarometer, în care au fost incluși și români, 7 din 10 pacienți cu boli rare și membri ai familiilor acestora suferă de depresie, anxietate sau au gânduri suicidare. Ministerul Sănătății și UNICEF vin cu proiecte noi și resurse gratuite pentru copii, adolescenți și părinți.

OMS cere închiderea azilelor și spitalelor de psihiatrie de lungă durată: „Oamenii nu trebuie să-și piardă libertatea”

A trăi cu o suferință psihică înseamnă adesea o luptă purtată departe de ochii celor din jur. Fie că vorbim despre tineri copleșiți de anxietate, despre aparținători ai unor pacienți cu boli grave, fie despre oameni uitați de ani de zile în azile și spitale de psihiatrie, Ziua Mondială a Sănătății Mintale aduce în prim-plan o realitate dură: sistemele actuale au nevoie de o schimbare radicală.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat un ghid revoluționar prin care cere statelor lumii să renunțe la spitalizarea pe termen lung în unități psihiatrice mari și să treacă rapid la îngrijirea bazată pe comunitate.

Potrivit datelor OMS, peste o treime dintre persoanele internate în spital rămân acolo mai mult de șase luni, adesea împotriva voinței lor, izolate de societate. Iar la nivel global, doar 9% dintre țări au făcut tranziția completă către servicii comunitare de sănătate mintală, în timp ce peste 53% se află încă la un stadiu incipient.

„Oamenii nu ar trebui să fie nevoiți să-și abandoneze libertatea, demnitatea sau locul în comunitate pentru a primi sprijin pentru sănătatea mintală. Țările trebuie să urgenteze mutarea investițiilor dinspre instituții spre servicii bazate pe drepturile omului, direct în comunitate”, a declarat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS.

Ghidul OMS pune accent pe faptul că integrarea nu se face doar în spital, ci prin acces garantat la locuințe, locuri de muncă, educație și suport direct pentru familii, integrând vocile celor care au trecut prin astfel de experiențe.

Sănătatea mintală în România: 7 din 10 pacienți cu boli rare suferă de anxietate, depresie sau gânduri suicidare

În România, semnalul de alarmă vine din zona celor mai vulnerabili pacienți. Alianța Națională pentru Boli Rare România (ANBRR) a dat publicității date dintr-un studiu internațional (Rare Barometer) care arată dimensiunea dezastrului emoțional din spatele diagnosticelor grave:

7 din 10 persoane afectate de o boală rară (pacienți și aparținători) se confruntă cu depresie, anxietate, izolare sau gânduri suicidare .

afectate de o boală rară (pacienți și aparținători) se confruntă cu . 51% dintre pacienți nu au primit niciun fel de sprijin psihologic în momentul aflării diagnosticului.

nu au primit niciun fel de sprijin psihologic în momentul aflării diagnosticului. 59% întâmpină bariere majore când încearcă să găsească un terapeut sau un psiholog de specialitate.

„În spatele acestor cifre sunt oameni care au nevoie să fie ascultați și sprijiniți. Îngrijirea psihologică trebuie să existe de la primul diagnostic și pe tot parcursul vieții”, arată reprezentanții Alianței Naționale de Boli Rare.

Măsurile anunțate de Ministerul Sănătății: centre noi pentru adicțiile la copii și 1.000 de specialiști instruiți

Pentru a răspunde acestui val de probleme, Ministerul Sănătății și Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA) au anunțat trei priorități majore axate pe copii și tineri:

Lupta împotriva dependențelor în rândul tinerilor: Formarea a peste 1.000 de profesioniști și extinderea a patru centre specializate de sănătate mintală pentru copii în București, Ploiești, Deva și Timișoara. „Starea de bine – de la deziderat la rezultat”: Instruire specială pentru profesori, medici și asistenți sociali pentru a depista la timp tulburările emoționale ale elevilor, dar și cursuri de educație parentală pentru 400 de părinți. Preluarea metodei finlandeze „Let's Talk about Children”: Un program de dialog structurat între părinți și specialiști pentru înțelegerea și sprijinirea nevoilor copilului.

Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA) a adus deja metoda finlandeză ,,Let’s Talk about Children” (LTC) în România, pe care a testat-o pe cel puțin 450 de familii și pe care dorește s-o integreze în politicile locale, regionale și naționale din domeniile sănătății mintale, educației și asistenței sociale, în contextul în care în România unul din patru copii va dezvolta o problemă de sănătate mintală.

UNICEF oferă resurse gratuite: Podcasturi, ateliere online și ghiduri pe vârste

Aproximativ 22.000 de copii și adolescenți români trăiesc cu un diagnostic de boală mintală, conform datelor UNICEF. Impactul este sever: 33% dintre tinerii cu vârste între 11 și 15 ani raportează stări de tristețe recurente, un procent de aproape trei ori mai mare decât media internațională de 13%. UNICEF România vine în ajutorul părinților și adolescenților cu instrumente concrete și accesibile gratuit online:

Podcastul „In mintea mea”: 8 episoade dedicate tinerilor, concepute și adaptate de specialiști români și adolescenți.

8 episoade dedicate tinerilor, concepute și adaptate de specialiști români și adolescenți. Ghiduri pe grupe de vârstă (0–5, 6–10, 11–13 și 14–18 ani): Cum să vorbești simplu și fără tabuuri cu copilul tău despre emoții și sănătate mintală.

Cum să vorbești simplu și fără tabuuri cu copilul tău despre emoții și sănătate mintală. Ateliere video gratuite cu psihoterapeuți: Sesiuni dedicate părinților care vor să înțeleagă mai bine provocările prin care trec adolescenții lor.

Sesiuni dedicate părinților care vor să înțeleagă mai bine provocările prin care trec adolescenții lor. Materiale educative realizate alături de Smiley, ambasadorul național al UNICEF.

Toate resursele pot fi descărcate și consultate direct pe platforma UNICEF România.

Unde poți cere ajutor imediat

Un sfert dintre copiii din România se simt frecvent triști, iar peste jumătate suferă de oboseală cronică. În spatele răspunsului automat „Sunt bine”, adolescenții ascund anxietate și izolare.

Dacă tu sau cineva drag treceți printr-o perioadă dificilă, puteți găsi centre de specialitate, cabinet de psihologie și servicii gratuite consultând Harta serviciilor de sănătate mintală și de sprijin, disponibilă pe site-ul oficial al Centrului Național de Sănătate Mintală (cnsm.org.ro/harta-servicii).