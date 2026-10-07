Curtea Constituțională a României (CCR) a respins miercuri, ca neîntemeiată, sesizarea Guvernului condus de Ilie Bolojan privind existența unui conflict juridic de natură constituțională cu Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), pe tema plății drepturilor salariale restante ale judecătorilor.

Decizia judecătorilor constituționali închide, cel puțin din punct de vedere procedural, o dispută aprinsă între Palatul Victoria și instanța supremă conducă de Lia Savonea, izbucnită în cursul acestei veri.

Cum a început conflictul dintre Guvern și Înalta Curte

Tensiunile dintre cele două instituții au atins cote maxime după ce Executivul a decis reconfigurarea alocărilor bugetare, redistribuind fonduri destinate drepturilor salariale ale magistraților către alte priorități publice, cum ar fi sprijinul social pentru pensionari și plățile restante ale administrațiilor locale.

În replică, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat în judecată Guvernul pentru neplata sumelor necesare achitării drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii, scadente în cursul acestui an. Actionarea în instanță a survenit după o plângere prealabilă formulată de reprezentanții instanței supreme.

Argumentele premierului Ilie Bolojan

Sesiunea adresată Curții Constituționale de către Executiv s-a întemeiat pe ideea că demersul judiciar al instanței supreme ar depăși cadrul atribuțiilor judecătorești, afectând direct echilibrul financiar al țării. Premierul Ilie Bolojan a susținut că o astfel de acțiune creează un precedent riscant pentru managementul finanțelor publice.

Potrivit premierului, intervenția instanței reprezintă o ingerință directă în sfera autorității executive, deoarece un ordonator de credite nu ar trebui să poată acționa Guvernul în judecată simplu pentru că este nemulțumit de alocările bugetare stabilite prin lege.

Prin decizia de miercuri, judecătorii CCR au stabilit însă că sesizarea Guvernului este neîntemeiată, lăsând neschimbat raportul juridic dintre Executiv și instanța supremă în ceea ce privește executarea titlurilor salariale.

Ce înseamnă decizia Curții Constituționale

Prin hotărârea adoptată miercuri, Curtea Constituțională a stabilit că nu există un conflict juridic de natură constituțională între cele două puteri ale statului în această speță.

Ieșirea din scenariul conflictului constituțional lasă deschisă calea soluționării litigiilor pe cale judiciară obișnuită, menținând cadrul juridic actual privind executarea titlurilor executorii deținute de magistrați.

Eșalonarea multianuală prin ordonanță de urgență

Respingerea de către Curtea Constituțională a sesizării privind conflictul dintre Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție pune Executivul în fața unei provocări financiare colosale: achitarea a aproximativ 5 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale restante pentru magistrați. Cea mai frecvent utilizată pârghie de către guvernele succesive din ultimul deceniu este adoptarea unui cadru normativ special care să reglementeze calendarul de plată. Prin intermediul unei ordonanțe de urgență, Executivul poate stabili eșalonarea titlurilor executorii pe o perioadă de la 3 la 5 ani.

Un astfel de mecanism împarte datoria în tranșe anuale egale sau progresive. Spre exemplu, un calendar de plată eșalonat pe 5 ani ar reduce impactul direct asupra bugetului anual de la 5 miliarde de lei la aproximativ 1 miliard de lei pe an, permițând încadrarea acestor cheltuieli în limitele stabilite prin legile bugetare anuale.

Emiterea de titluri de stat dedicate și compensarea fiscală

O variantă financiară complementară constă în plata sumelor datorate prin instrumente financiare din categoria titlurilor de stat emise special pentru titular drepturilor bănești, cu termene de maturitate diferite. Această opțiune le permite magistraților fie să păstreze titlurile până la scadență pentru a încasa dobânda aferentă, fie să le tranzacționeze pe piața secundară dacă au nevoie rapid de lichidități.