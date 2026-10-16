Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 17 - 23 octombrie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 17 - 23 octombrie 2026

Între 17 și 19 octombrie, dimineața, devreme, accente dezamăgitoare în plan afectiv, nemulțumiri ale părinților legate de felul în care evoluează sau reacționează fiul sau fiica lor la observații, îndrumări sau sarcini școlare; mici (mari?) probleme de creație sau de interpretare în cazul artiștilor care se vor arăta nemulțumiți de ei înșiși; ar putea fi vorba de o exagerare a spiritului autocritic dar și de rezultatul unor constatări obiective privitoare la nivelul la care se prezintă un proiect de al lor.

Între 19 octombrie, după ora 04:40, și 21 octombrie, după-amiază, tulburări ale regimului muncii din varii cauze: stare organică destabilizată; urgențe în viața personală sau reorganizări care schimbă datele problemei la locul de muncă într-o manieră nemulțumitoare; posibile discuții între nativi și colegii sau superiorii lor pe teme profesionale sau organizatorice.

Întâmplări bizare care complică starea de normalitate în instituția în care își desfășoară activitatea. Solicitare a sistemelor cardiovascular și nervos, central și periferic; stres organic pe fondul unor supărări, al unei activități epuizante sau ca ecou al evenimentelor cotidiene.

Între 21 octombrie, după ora 15:35, și 23 octombrie, context armonios pentru desfășurarea unei întâlniri în interes personal sau de afaceri ori pentru ajungerea la o înțelegere. În dimineața zilei de 23 octombrie, Soarele va intra în zodia Scorpionului și, până pe 22 noiembrie, va străbate casa a III-a a comunicării obișnuite, a educației, a deplasării lor și a relațiilor cu vecinii și cunoscuții ocazionali, introducând, în toate, o doză de risc provenind de la o abordare nesinceră, de la un interes bine mascat ori de la o strategie bazată pe ascunderea adevărului.